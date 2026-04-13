BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia indicano un martedì 14 aprile all’insegna della variabilità, con una giornata che inizierà con qualche schiarita ma vedrà un progressivo aumento della nuvolosità fino all’arrivo di deboli piogge in serata. Nonostante il peggioramento nelle ore finali, il contesto resta relativamente stabile, senza fenomeni intensi: sono attesi circa 2 mm di precipitazioni. Le temperature si manterranno miti, con valori tipicamente primaverili.

Mattino: schiarite e clima mite

La mattinata su Borgosesia sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto ancora gradevole e asciutto. Le temperature partiranno da una minima di 11°C, mentre i venti saranno moderati dai quadranti Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria fresca ma non fredda. Il quadro meteorologico risulterà quindi abbastanza stabile, ideale per le attività all’aperto nelle prime ore della giornata.

Pomeriggio: nuvolosità in aumento

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un progressivo aumento della copertura nuvolosa, con cieli che tenderanno a diventare via via più compatti. La temperatura massima raggiungerà circa 19°C, mantenendo un clima nel complesso mite. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud, segnale di un cambiamento nella circolazione atmosferica. Pur senza precipitazioni significative nelle ore centrali, l’evoluzione del cielo indicherà chiaramente un peggioramento imminente.

Sera: arrivano le deboli piogge

In serata il cielo si presenterà coperto, con l’arrivo di deboli piogge diffuse, generalmente di bassa intensità. Le precipitazioni saranno contenute e non dovrebbero creare particolari disagi, ma segneranno il momento più instabile della giornata. Lo zero termico, attestato intorno ai 2544 metri, conferma un contesto ancora primaverile, senza rischi di neve a quote medio-basse. Nessuna allerta meteo è prevista.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 15 aprile: giornata variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite e possibili residui fenomeni nelle prime ore;

giornata variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite e possibili residui fenomeni nelle prime ore; Giovedì 16 aprile: deciso miglioramento, con tempo più stabile e ampi spazi soleggiati;

deciso miglioramento, con tempo più stabile e ampi spazi soleggiati; Venerdì 17 aprile: condizioni poco nuvolose e prevalentemente asciutte, ideali per attività all’aperto.

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