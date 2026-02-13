BORGOSESIA – A Borgosesia il meteo di sabato 14 febbraio 2026 sarà caratterizzato da una prima parte di giornata instabile, seguita da un graduale miglioramento nel corso delle ore. La circolazione depressionaria che ha portato rovesci e temporali sul Nord-Ovest si allontanerà progressivamente, favorendo l’ingresso di aria più secca e un deciso miglioramento in serata. Sono previsti 9 mm di pioggia complessivi, concentrati soprattutto nella prima parte della giornata. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali: massima di 11°C, minima di 5°C. Lo zero termico si attesterà a 1481 metri. Non è prevista alcuna allerta meteo.

Mattino: cielo coperto e piogge diffuse

La mattinata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge diffuse, localmente anche a carattere di rovescio. Il quadro sarà coerente con la fase finale della perturbazione che ha interessato il territorio della Valsesia. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere un clima fresco e umido. Sulle Alpi settentrionali e occidentali sono attese deboli nevicate alle quote più elevate, favorite da uno zero termico in calo verso i 1400 metri.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e variabilità asciutta

Nel corso del pomeriggio si assisterà a una progressiva attenuazione delle precipitazioni. Le piogge tenderanno a esaurirsi lasciando spazio a una fase di variabilità asciutta, con nubi ancora presenti ma in graduale diradamento. I venti resteranno deboli dai quadranti nord-occidentali, mentre le temperature si manterranno stabili attorno agli 11°C nelle ore centrali.

Sera: ampi rasserenamenti su Borgosesia

Dalla sera sono attesi ampi rasserenamenti, con il cielo che diventerà poco nuvoloso o a tratti sereno. Il miglioramento sarà favorito dall’ingresso di masse d’aria più asciutte che garantiranno condizioni più stabili anche per l’inizio della nuova settimana.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 15 febbraio: giornata soleggiata e stabile, con clima più mite nelle ore centrali;

giornata soleggiata e stabile, con clima più mite nelle ore centrali; Lunedì 16 febbraio: ancora sole prevalente e condizioni asciutte;

ancora sole prevalente e condizioni asciutte; Martedì 17 febbraio: tempo soleggiato, con temperature in lieve aumento e atmosfera più primaverile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook