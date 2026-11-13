BORGOSESIA – Sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile a Borgosesia sabato 14 novembre, con nubi sparse alternate a schiarite e condizioni nel complesso abbastanza tranquille durante le ore diurne. Il possibile peggioramento è atteso soprattutto nella notte, quando sono previste deboli precipitazioni per circa 0,7 millimetri. Le temperature resteranno piuttosto contenute per il periodo: la massima raggiungerà 10°C, mentre la minima si attesterà sugli 8°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Est-Nordest e poi da Est nel pomeriggio. Lo zero termico si collocherà intorno ai 1.552 metri. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nuvole alternate a qualche schiarita

La giornata inizierà con un’alternanza tra nubi sparse e aperture, in un contesto comunque piuttosto fresco. Non sono indicate precipitazioni significative durante la mattinata e il cielo potrà concedere alcuni momenti più luminosi. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8°C, mentre i venti soffieranno deboli da Est-Nordest.

Pomeriggio: tempo variabile e temperature fino a 10°C

Nel corso del pomeriggio proseguirà l’alternanza tra annuvolamenti e schiarite, senza particolari variazioni rispetto alle condizioni del mattino. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, un valore che manterrà l’atmosfera decisamente fresca. I venti saranno deboli e proverranno da Est. Non sono attesi fenomeni di rilievo nelle ore pomeridiane secondo le previsioni specifiche per Borgosesia.

Sera e notte: possibile ritorno di deboli precipitazioni

Con l’arrivo della sera la situazione resterà inizialmente variabile, ma sarà soprattutto durante la notte che potranno arrivare alcune precipitazioni. Gli accumuli previsti sono molto contenuti, pari a circa 0,7 millimetri di pioggia: si tratterà quindi di fenomeni deboli, senza indicazioni di un peggioramento significativo. Lo zero termico, previsto a 1.552 metri, segnala inoltre una quota relativamente bassa per il periodo.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 15 novembre: tempo variabile, con alternanza di nuvole e schiarite;

tempo variabile, con alternanza di nuvole e schiarite; Lunedì 16 novembre: condizioni ancora variabili;

condizioni ancora variabili; Martedì 17 novembre: possibile ritorno di piogge leggere.

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