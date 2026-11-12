BORGOSESIA – Sarà una giornata nel complesso tranquilla, ma con un graduale aumento della nuvolosità quella di venerdì 13 novembre a Borgosesia. Dopo una mattinata caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi, il pomeriggio dovrebbe offrire alcune schiarite, prima di un nuovo aumento delle nubi verso sera. Proprio nelle ultime ore della giornata non si escludono deboli precipitazioni, con un accumulo previsto molto contenuto, pari a circa 0,6 millimetri. Le temperature resteranno relativamente miti per metà novembre: la minima sarà di 9°C, mentre la massima potrà raggiungere i 18°C. I venti saranno deboli, da Nord al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nuvole alternate a schiarite, minima di 9°C

La giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, senza particolari fenomeni di rilievo. La copertura nuvolosa potrà risultare irregolare, lasciando spazio a qualche apertura. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 9°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord. Il contesto sarà quindi relativamente tranquillo, con condizioni nel complesso favorevoli agli spostamenti e alle attività all’aperto, pur in presenza di qualche annuvolamento.

Pomeriggio: arrivano le schiarite e temperature fino a 18°C

Il momento più favorevole della giornata è atteso nel pomeriggio, quando sono previste maggiori schiarite e un tempo parzialmente soleggiato. La temperatura massima potrà raggiungere i 18°C, un valore piuttosto mite per la seconda decade di novembre. I venti resteranno deboli, ma ruoteranno dai quadranti orientali, provenendo da Est-Sudest. Non sono previste precipitazioni significative durante questa fase della giornata: il pomeriggio dovrebbe dunque rappresentare la finestra meteorologica più gradevole di venerdì.

Sera: nuvolosità in aumento e possibili deboli piogge

Con il passare delle ore la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare, fino a rendere i cieli più grigi e coperti. In serata potranno arrivare deboli piogge, con un accumulo complessivo stimato in circa 0,6 millimetri. Si tratterà, secondo le indicazioni disponibili, di fenomeni modesti, senza particolari criticità segnalate. Per la giornata di venerdì non sono presenti allerte meteo. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.546 metri, un dato utile soprattutto per valutare le condizioni in quota sulle montagne del territorio.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 14 novembre: tempo variabile, con possibilità di deboli precipitazioni;

tempo variabile, con possibilità di deboli precipitazioni; Domenica 15 novembre: condizioni variabili, senza indicazioni di fenomeni significativi;

condizioni variabili, senza indicazioni di fenomeni significativi; Lunedì 16 novembre: possibile ritorno di deboli piogge.

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