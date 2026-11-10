BORGOSESIA – Le previsioni meteo a Borgosesia per mercoledì 11 novembre indicano una giornata nel complesso stabile, con nubi sparse alternate a schiarite e senza precipitazioni attese. Il cielo si presenterà variabile per gran parte della giornata, con momenti nuvolosi alternati a qualche apertura, in un contesto tipicamente autunnale ma senza particolari criticità. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 13°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2.983 metri. I venti saranno deboli: al mattino proverranno da Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sud. Non sono previste allerte meteo per il territorio valsesiano.

Mattino: nubi sparse e temperature minime di 6°C

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da nuvolosità irregolare, con alternanza tra nubi e schiarite. La temperatura minima scenderà fino a circa 6°C, rendendo l’inizio della giornata piuttosto fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. Non sono previste precipitazioni e le condizioni resteranno stabili su Borgosesia e nei comuni vicini.

Pomeriggio: schiarite alternate alle nuvole, massima di 13°C

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a presentare una copertura nuvolosa irregolare, con nubi sparse alternate a momenti più luminosi. Non sono attesi cambiamenti significativi sul fronte delle precipitazioni: il tempo resterà asciutto per tutta la seconda parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, mentre i venti si manterranno deboli, ruotando da Sud. Le condizioni saranno quindi relativamente miti nelle ore centrali, pur con un’alternanza tra sole e nuvole.

Sera: nuvolosità variabile e nessuna pioggia

In serata la nuvolosità potrà ancora alternarsi a qualche apertura, senza particolari fenomeni in arrivo. Anche nelle ore serali il quadro resterà asciutto, in linea con le previsioni per l’intera giornata. Non risultano allerte meteo attive per il territorio. Per Borgosesia si prospetta dunque un mercoledì senza particolari sorprese, con temperature autunnali e ventilazione debole.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 12 novembre: previsto un peggioramento, con pioggia sul territorio;

previsto un peggioramento, con pioggia sul territorio; Venerdì 13 novembre: condizioni variabili, con possibilità di precipitazioni deboli;

condizioni variabili, con possibilità di precipitazioni deboli; Sabato 14 novembre: ancora tempo variabile, con possibili piogge leggere.

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