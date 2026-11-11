BORGOSESIA – Le previsioni meteo a Borgosesia per giovedì 12 novembre annunciano una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli persistenti. Le precipitazioni sono previste per l’intero arco della giornata, con accumuli complessivi stimati intorno ai 19 millimetri. Le temperature saranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 11°C. I venti soffieranno debolmente da Nordest sia al mattino sia al pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo per il territorio valsesiano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata.

Mattino: cielo coperto e piogge fin dalle prime ore

Giovedì inizierà con un quadro meteorologico decisamente grigio. Su Borgosesia sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli precipitazioni. La perturbazione interesserà il territorio già nella prima parte della giornata, rendendo poco probabili schiarite significative. La temperatura minima sarà di circa 8°C, mentre i venti soffieranno debolmente da Nordest. L’atmosfera sarà umida e il tempo resterà instabile, con piogge che potranno accompagnare gli spostamenti mattutini.

Pomeriggio: piogge persistenti e massima di 11 gradi

Nel pomeriggio le condizioni non mostreranno miglioramenti sostanziali. Il cielo continuerà a mantenersi molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge ancora presenti sulla città e nei dintorni. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mantenendo un clima fresco e tipicamente autunnale. Anche durante queste ore la ventilazione resterà debole da Nordest. Gli accumuli complessivi previsti per la giornata si attestano intorno ai 19 millimetri. A livello regionale, la bassa pressione potrà favorire anche rovesci e temporali in alcune zone del Piemonte, mentre per Borgosesia il quadro locale indica precipitazioni deboli e persistenti.

Sera: precipitazioni in attenuazione

In serata è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni, in linea con l’evoluzione prevista per il resto del Piemonte. Dopo una giornata caratterizzata da piogge e cielo coperto, le precipitazioni tenderanno progressivamente a perdere intensità. La nuvolosità potrà comunque rimanere presente anche nelle ore serali: l’attenuazione della pioggia non implica necessariamente un ritorno immediato del sereno. Non sono segnalate allerte meteo per Borgosesia, ma il territorio dovrà fare i conti con una giornata complessivamente piovosa.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 13 novembre: tempo variabile, con possibili aperture e alternanza di nuvole;

tempo variabile, con possibili aperture e alternanza di nuvole; Sabato 14 novembre: condizioni variabili, con possibilità di pioggia leggera;

condizioni variabili, con possibilità di pioggia leggera; Domenica 15 novembre: ancora possibili deboli precipitazioni, in un contesto nuvoloso.

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