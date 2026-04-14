BORGOSESIA – Su Borgosesia si conferma un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche dopo le giornate più instabili. Mercoledì 15 aprile 2026 sarà caratterizzato da una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con residui annuvolamenti nelle prime ore ma senza precipitazioni. Il graduale esaurimento delle correnti umide favorirà infatti un ritorno a condizioni più stabili, inserite in un contesto tipicamente primaverile. Il risultato sarà una giornata complessivamente piacevole, con temperature miti e assenza di fenomeni rilevanti.

Mattino: nubi sparse e clima fresco ma stabile

Le prime ore della giornata vedranno la presenza di nubi sparse, soprattutto tra l’alba e la tarda mattinata. Si tratterà di addensamenti poco compatti, che non daranno luogo a piogge. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 11°C, mentre i venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere una sensazione termica fresca ma gradevole. In questa fase la giornata si presenterà variabile ma asciutta, con il sole che farà capolino tra le nubi, preludio a un miglioramento più deciso nelle ore successive.

Pomeriggio: schiarite diffuse e temperature fino a 20°C

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico sarà in netto miglioramento. Le nubi tenderanno a diradarsi lasciando spazio a schiarite sempre più ampie, fino a cieli generalmente poco nuvolosi. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, offrendo un clima ideale per attività all’aperto. I venti si manterranno moderati, in rotazione da Sud, senza particolari rinforzi. Lo zero termico, previsto intorno ai 2638 metri, indica la presenza di aria relativamente mite anche in quota, contribuendo alla stabilità atmosferica.

Sera: cieli sereni e condizioni tranquille

In serata il miglioramento sarà completo, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio di Borgosesia e della Valsesia. Le condizioni saranno dunque stabili e favorevoli, senza precipitazioni e con ventilazione in attenuazione. Non sono previste criticità: nessuna allerta meteo è segnalata.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 16 aprile: giornata poco nuvolosa, con condizioni generalmente stabili;

giornata poco nuvolosa, con condizioni generalmente stabili; Venerdì 17 aprile: fase variabile, con alternanza tra sole e qualche nube;

fase variabile, con alternanza tra sole e qualche nube; Sabato 18 aprile: ritorno a condizioni poco nuvolose e più stabili.

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