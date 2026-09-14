BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia di martedì 15 settembre sarà caratterizzato da una generale stabilità atmosferica, con il cielo che alternerà nubi sparse e schiarite nel corso dell’intera giornata. Nonostante una certa variabilità, non sono attese precipitazioni e il quadro resterà complessivamente tranquillo. La presenza di pressioni medio-alte sul Nord Ovest favorirà condizioni ancora favorevoli, anche se la copertura nuvolosa potrà aumentare a tratti. Il dato più importante per chi vive nella zona della Valsesia è quindi quello relativo all’assenza di pioggia: martedì sarà una giornata asciutta, con temperature ancora miti.

Mattino: nubi sparse e qualche schiarita

La giornata inizierà con un cielo variabile, caratterizzato da annuvolamenti alternati a momenti più luminosi. Le nubi non saranno comunque associate a fenomeni significativi e il rischio di pioggia resterà molto basso. Le temperature partiranno da una minima prevista di 18°C, garantendo condizioni miti già nelle prime ore della giornata. I venti saranno deboli da Nord, senza particolari effetti sul territorio. Con il passare delle ore potranno farsi strada maggiori schiarite, mantenendo comunque un cielo non completamente sereno.

Pomeriggio: 26°C e tempo asciutto

Il pomeriggio sarà la fase più mite della giornata, con la temperatura massima prevista di 26°C. Anche nelle ore centrali il cielo continuerà a essere caratterizzato dall’alternanza tra nubi e schiarite, senza però un peggioramento organizzato. La ventilazione cambierà gradualmente direzione, disponendosi dai quadranti meridionali e in particolare da Sud-Sudest, ma resterà debole. Il contesto sarà quindi quello di un pomeriggio gradevole e asciutto, con temperature ancora tipiche di una fase di tarda estate e senza particolari disagi meteorologici.

Sera: cielo ancora variabile, ma senza pioggia

In serata la situazione rimarrà sostanzialmente tranquilla. Le nubi potranno persistere sul territorio della Valsesia, alternate a schiarite, ma non sono previste precipitazioni. Il quadro regionale potrebbe invece mostrare una maggiore presenza di nuvolosità sui settori alpini, mentre sulle aree pedemontane continuerà a prevalere una situazione variabile. A Borgosesia il tempo resterà comunque asciutto.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 16 settembre: possibile pioggia leggera, con un aumento della variabilità e un primo cambiamento delle condizioni atmosferiche;

possibile pioggia leggera, con un aumento della variabilità e un primo cambiamento delle condizioni atmosferiche; Giovedì 17 settembre: giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e fenomeni più incerti;

giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e fenomeni più incerti; Venerdì 18 settembre: possibile ritorno di piogge leggere, in un contesto ancora variabile.

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