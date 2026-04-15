BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche pienamente stabili, grazie alla presenza di un solido campo di alta pressione che abbraccia l’intero Nord-Ovest. Il tempo si presenterà prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso, senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massima di 22°C e minima di 10°C, in un contesto climatico tipicamente primaverile. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2885 metri, indice di aria mite anche in quota. Nessuna allerta meteo presente, a conferma della stabilità atmosferica.

Mattino: cieli poco nuvolosi e aria fresca

La mattinata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da un’atmosfera limpida e buona visibilità. Le temperature iniziali saranno piuttosto fresche, ma in rapido aumento grazie all’irraggiamento solare. I venti soffieranno moderati da Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e piacevole.

Pomeriggio: sole prevalente e clima mite

Nel corso del pomeriggio si confermeranno condizioni di stabilità diffusa, con cieli poco nuvolosi e ampi spazi di sereno. Eventuali velature saranno del tutto innocue e non associate a fenomeni. Le temperature raggiungeranno i valori massimi, toccando i 22°C, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud ma senza particolari intensificazioni.

Sera: atmosfera stabile e cieli sereni

La serata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, con condizioni atmosferiche tranquille e stabili. Il calo termico sarà graduale, accompagnato da un clima ancora piacevole e senza escursioni termiche marcate.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 17 aprile: tempo poco nuvoloso e stabile, senza precipitazioni;

tempo poco nuvoloso e stabile, senza precipitazioni; Sabato 18 aprile: ancora cieli poco nuvolosi, con clima mite e gradevole;

ancora cieli poco nuvolosi, con clima mite e gradevole; Domenica 19 aprile: giornata soleggiata e stabile, con condizioni ideali per attività all’aperto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook