BORGOSESIA – La giornata di martedì 16 dicembre si annuncia decisamente perturbata su Borgosesia, interessata dal transito di una struttura di bassa pressione che sta investendo l’intero Nord Ovest. Il quadro meteorologico sarà dominato da cieli molto nuvolosi o coperti, precipitazioni diffuse e temperature contenute, con un contesto tipicamente invernale che accompagnerà l’intera giornata. Sono attesi circa 23 millimetri di pioggia, distribuiti in modo piuttosto continuo, mentre lo zero termico in calo segnala l’ingresso di aria più fredda in quota. Pur in assenza di allerte meteo ufficiali, il tempo richiederà attenzione negli spostamenti e una gestione prudente delle attività quotidiane.

Mattino – Piogge persistenti e cielo chiuso fin dalle prime ore

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cieli completamente coperti e da piogge deboli ma diffuse, che interesseranno Borgosesia in modo abbastanza uniforme. Le precipitazioni potranno risultare a tratti più insistenti, specie nelle fasi centrali della mattinata, mantenendo un’atmosfera grigia e uggiosa. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 4°C, mentre i venti moderati da Nord–Nordovest contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo e umidità. In quota, sulle aree alpine circostanti, inizieranno a manifestarsi le prime nevicate deboli, in progressiva estensione nel corso della giornata.

Pomeriggio – Instabilità diffusa e clima freddo

Nel pomeriggio la situazione meteorologica non subirà variazioni sostanziali. Borgosesia resterà sotto un cielo compatto e carico di nubi, con precipitazioni ancora presenti, seppur generalmente di debole intensità. La pioggia potrà assumere localmente carattere intermittente, ma senza vere pause asciutte. Le temperature massime difficilmente supereranno i 7°C, mantenendo un clima freddo per il periodo. Lo zero termico, attorno ai 1450 metri, favorirà nevicate sulle Alpi e sulle zone montane più elevate, mentre in pianura continuerà a prevalere la pioggia. I venti moderati settentrionali persisteranno, rendendo l’atmosfera particolarmente rigida.

Sera – Fenomeni in attenuazione ma cielo ancora coperto

In serata è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni, in linea con l’evoluzione generale della perturbazione. Le piogge tenderanno a diventare più deboli e sporadiche, pur in un contesto che resterà molto nuvoloso o coperto. Le temperature serali rimarranno prossime ai 4–5°C, con un clima ancora umido e freddo. La giornata si chiuderà quindi senza schiarite significative, preparando il terreno a una fase più variabile nelle giornate successive.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 17 dicembre: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite; Giovedì 18 dicembre: ancora tempo incerto, ma con fenomeni più isolati;

ancora tempo incerto, ma con fenomeni più isolati; Venerdì 19 dicembre: miglioramento più deciso, con ritorno del sole e tempo asciutto.

