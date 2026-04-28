BORGOSESIA – Su Borgosesia la giornata di mercoledì 29 aprile si presenterà con un’evoluzione tipicamente primaverile: si partirà da condizioni abbastanza favorevoli, con cieli poco nuvolosi, ma nel corso delle ore assisteremo a un progressivo aumento della nuvolosità fino a un peggioramento serale con deboli piogge diffuse. Il contesto atmosferico sarà influenzato dall’arrivo di infiltrazioni umide sul Nord-Ovest, responsabili di un graduale cambiamento del tempo nel corso della giornata.

Mattino: cieli poco nuvolosi e clima mite

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da condizioni abbastanza stabili, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e ampie schiarite. Il sole riuscirà a farsi spazio, regalando una fase iniziale gradevole e asciutta. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 13°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordovest garantiranno una ventilazione presente ma non fastidiosa, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Pomeriggio: aumento della nuvolosità e atmosfera più instabile

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico inizierà a cambiare in modo più evidente: le nubi tenderanno ad aumentare progressivamente, portando a cieli via via più nuvolosi. Nonostante ciò, il clima resterà mite, con temperature massime fino a 20°C. I venti ruoteranno dai quadranti Sud-Sudest, segnalando l’ingresso di aria più umida che anticiperà il peggioramento serale. Lo zero termico, previsto intorno ai 2777 metri, conferma la presenza di aria relativamente mite in quota.

Sera: peggioramento con piogge deboli diffuse

Sarà soprattutto in serata che il peggioramento diventerà concreto, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi associati a deboli piogge. Sono attesi accumuli complessivi intorno ai 5 mm, distribuiti in maniera uniforme. Si tratterà di precipitazioni generalmente deboli ma continue, senza fenomeni intensi o criticità. Nessuna allerta meteo è infatti segnalata, ma il cambio di scenario sarà percepibile, soprattutto nelle ore serali. L’intero territorio del Nord-Ovest sarà interessato da un aumento della nuvolosità già dal mattino, con fenomeni più diffusi nella seconda parte della giornata. In particolare, le aree pedemontane e alpine vedranno un peggioramento più marcato tra pomeriggio e sera.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 30 aprile: ancora tempo instabile con piogge leggere, in un contesto nuvoloso;

ancora tempo instabile con piogge leggere, in un contesto nuvoloso; Venerdì 1 maggio: ritorno a condizioni soleggiate e più stabili;

ritorno a condizioni soleggiate e più stabili; Sabato 2 maggio: prosegue il bel tempo, con cieli sereni e clima mite primaverile.

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