BORGOSESIA – Su Borgosesia la giornata di giovedì 30 aprile sarà caratterizzata da una fase iniziale instabile, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge al mattino, seguita da un miglioramento progressivo nel corso della giornata. La situazione meteorologica è legata all’allontanamento di una circolazione depressionaria, che continuerà a influenzare le prime ore prima di lasciare spazio a condizioni più stabili.

Mattino: cielo coperto e piogge diffuse

Le prime ore della giornata vedranno cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da piogge deboli ma diffuse, tipiche di una fase residua di instabilità. Gli accumuli complessivi potranno raggiungere circa 8 mm, rendendo il mattino la fase più umida della giornata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 10°C, mentre i venti moderati da Nordest contribuiranno a una sensazione di clima fresco.

Pomeriggio: attenuazione delle piogge e schiarite

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale assorbimento dei fenomeni, con piogge in esaurimento e una nuvolosità che tenderà a diradarsi. Le temperature massime raggiungeranno i 16°C, mentre i venti si manterranno moderati dai quadranti orientali. Le schiarite, inizialmente timide, diventeranno via via più ampie verso la fine della giornata. Lo zero termico, previsto intorno ai 2378 metri, indica ancora una massa d’aria relativamente fresca in quota.

Sera: miglioramento più deciso

Sarà soprattutto in serata che il tempo mostrerà un miglioramento più evidente, con cieli poco nuvolosi o parzialmente sereni e condizioni ormai asciutte. Questa fase segnerà la fine dell’instabilità e l’inizio di un periodo più stabile. Il Nord-Ovest è interessato da un progressivo miglioramento: la perturbazione responsabile delle piogge si allontana, lasciando spazio a condizioni più stabili, anche se con residua nuvolosità nella prima parte della giornata.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 1 maggio: condizioni soleggiate e stabili, con clima più mite;

condizioni soleggiate e stabili, con clima più mite; Sabato 2 maggio: ancora bel tempo prevalente, ideale per attività all’aperto;

ancora bel tempo prevalente, ideale per attività all’aperto; Domenica 3 maggio: presenza di velature estese, ma senza precipitazioni.

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