BORGOSESIA – Sarà una giornata tipicamente primaverile quella di domani, 1 maggio 2026, su Borgosesia, con condizioni meteo stabili e ampiamente soleggiate per l’intero arco della giornata. Il consolidamento di un campo di alta pressione garantirà infatti assenza totale di precipitazioni e un contesto atmosferico ideale per attività all’aperto e spostamenti. Le temperature si manterranno su valori gradevoli: la massima toccherà i 18°C, mentre la minima scenderà fino a 7°C, favorendo una partenza fresca al mattino ma un progressivo tepore nelle ore centrali. Lo zero termico si attesterà attorno ai 3072 metri, segnale di una massa d’aria stabile e relativamente mite in quota.

Mattino limpido e ventilazione moderata

Nel corso della mattinata il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso, con ottima visibilità su tutta l’area valsesiana. I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali (Sud-Sudest), contribuendo a mantenere l’aria asciutta e piacevole. Questo contesto meteorologico favorirà un avvio di giornata tranquillo, ideale anche per escursioni o eventi all’aperto legati alla festività.

Pomeriggio soleggiato e clima primaverile

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare incontrastato, con condizioni di stabilità che si manterranno senza variazioni significative. Le temperature raggiungeranno i valori massimi, offrendo una sensazione climatica gradevole e pienamente primaverile. I venti resteranno moderati dai quadranti meridionali, senza particolari rinforzi. L’assenza di nuvolosità significativa garantirà ampie schiarite fino al tramonto.

Sera tranquilla e senza variazioni

La serata proseguirà nel segno della stabilità, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima fresco ma piacevole. Non sono previsti fenomeni né cambiamenti rilevanti, rendendo la notte ideale per attività all’aperto o rientri senza criticità. Non sono previste allerte meteo per Borgosesia. Il quadro meteorologico si presenta stabile, sicuro e privo di criticità, grazie all’azione protettiva dell’alta pressione su tutto il Nord-Ovest.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 2 maggio: giornata ancora soleggiata e stabile, con clima mite e condizioni ideali per attività all’aperto;

giornata ancora soleggiata e stabile, con clima mite e condizioni ideali per attività all’aperto; Domenica 3 maggio: possibile aumento di velature estese, ma senza precipitazioni e con temperature ancora gradevoli;

possibile aumento di velature estese, ma senza precipitazioni e con temperature ancora gradevoli; Lunedì 4 maggio: velature sparse in un contesto generalmente stabile, con cielo a tratti lattiginoso ma senza fenomeni.

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