BORGOSESIA – Una nuova giornata caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato attende Borgosesia e la Valsesia. Le previsioni meteo per martedì 16 giugno 2026 confermano infatti la presenza di un robusto campo di alta pressione sul Nord Ovest italiano, responsabile di condizioni generalmente favorevoli e di un clima pienamente gradevole. Non sono previste precipitazioni e il quadro meteorologico si manterrà tranquillo per gran parte della giornata, con soltanto qualche modesto addensamento nelle ore centrali senza conseguenze sul territorio.

Mattino: cielo poco nuvoloso e aria fresca

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite su tutta la Valsesia. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 17°C, garantendo un risveglio piuttosto fresco e piacevole rispetto ai valori delle ore pomeridiane. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali e contribuiranno a mantenere una buona qualità dell’aria.

Pomeriggio: sole protagonista con qualche nube di passaggio

Nel corso delle ore centrali della giornata il sole continuerà a prevalere, anche se non mancheranno alcuni addensamenti nuvolosi temporanei, più probabili in prossimità delle aree montane. Le temperature raggiungeranno una massima di 29°C, valori ideali per attività all’aperto e passeggiate lungo il Sesia o nelle località della valle. Lo zero termico si porterà fino a 3.811 metri, indice di una massa d’aria stabile e piuttosto mite anche alle quote più elevate. I venti ruoteranno dai quadranti Sud-Sudest, mantenendosi moderati.

Sera: condizioni stabili e clima gradevole

La serata sarà caratterizzata da condizioni generalmente serene o poco nuvolose. Gli addensamenti pomeridiani tenderanno a dissolversi lasciando spazio a cieli più aperti. Non sono previste precipitazioni e il clima rimarrà gradevole fino alle ore notturne.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 17 giugno: mercoledì proseguirà all’insegna della stabilità con cieli poco nuvolosi e temperature gradevoli, in un contesto ideale per le attività all’aperto;

mercoledì proseguirà all’insegna della stabilità con cieli poco nuvolosi e temperature gradevoli, in un contesto ideale per le attività all’aperto; Giovedì 18 giugno: giovedì si conferma una giornata caratterizzata da tempo generalmente poco nuvoloso, con ampie schiarite e assenza di fenomeni significativi;

giovedì si conferma una giornata caratterizzata da tempo generalmente poco nuvoloso, con ampie schiarite e assenza di fenomeni significativi; Venerdì 19 giugno: per venerdì è previsto un graduale aumento della variabilità atmosferica. Il cielo potrebbe presentarsi più irregolarmente nuvoloso, ma senza particolari peggioramenti al momento.

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