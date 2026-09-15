BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia di mercoledì 16 settembre sarà caratterizzato da una prevalente variabilità del cielo, con nubi sparse alternate a schiarite nel corso dell’intera giornata. Nonostante l’arrivo di infiltrazioni più umide sul Nord Ovest, sulla città e sulla Valsesia non sono previste precipitazioni. La giornata manterrà quindi un carattere nel complesso tranquillo, anche se il cielo sarà decisamente più movimentato rispetto alle condizioni stabili dei giorni precedenti. Le indicazioni disponibili mostrano infatti una progressiva evoluzione verso condizioni più instabili sul territorio piemontese. A Borgosesia il termometro raggiungerà una massima di 25°C, mentre la minima si fermerà a 18°C.

Mattino: nubi sparse e schiarite

Le prime ore di mercoledì vedranno l’alternanza tra annuvolamenti e momenti più luminosi. Il cielo non sarà quindi completamente sereno, ma le schiarite riusciranno a interrompere la presenza delle nubi. La mattinata sarà asciutta, senza fenomeni di rilievo attesi sulla Valsesia. Le temperature partiranno da un valore minimo di 18°C, per poi aumentare gradualmente con il passare delle ore. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, mantenendo condizioni generalmente tranquille.

Pomeriggio: 25°C e cielo ancora variabile

Nel pomeriggio la nuvolosità continuerà ad alternarsi alle schiarite. Potranno quindi verificarsi momenti più luminosi, ma senza un ritorno a condizioni di cielo completamente sereno. La temperatura massima raggiungerà i 25°C, mantenendo il clima ancora mite per la metà di settembre. Il dato termico sarà particolarmente significativo considerando il progressivo aumento dell’instabilità atteso nei giorni successivi. La ventilazione tenderà invece a cambiare direzione: nel pomeriggio i venti saranno moderati da Sud, con un’intensità superiore rispetto alle ore mattutine.

Sera: ancora nuvole e schiarite

Anche la serata resterà caratterizzata da una certa variabilità. Le nubi continueranno ad alternarsi a schiarite, senza però determinare, secondo le indicazioni di previsione fornite, l’arrivo di precipitazioni sulla città. Il quadro locale resterà quindi più tranquillo rispetto ad altre zone del Piemonte, dove le infiltrazioni umide potranno favorire un aumento della nuvolosità e fenomeni più consistenti. Le previsioni disponibili per Borgosesia mostrano comunque un’evoluzione più instabile verso la sera, motivo per cui la situazione sarà da seguire nei prossimi aggiornamenti.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 17 settembre: giornata variabile con possibili temporali, in un contesto più instabile rispetto a mercoledì;

giornata variabile con possibili temporali, in un contesto più instabile rispetto a mercoledì; Venerdì 18 settembre: tempo ancora variabile con possibilità di pioggia leggera, soprattutto nelle fasi più nuvolose;

tempo ancora variabile con possibilità di pioggia leggera, soprattutto nelle fasi più nuvolose; Sabato 19 settembre: attese nubi sparse, con un quadro che potrebbe risultare progressivamente più tranquillo.

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