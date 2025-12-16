BORGOSESIA – La giornata di mercoledì 17 dicembre 2025 a Borgosesia si inserisce in una fase meteorologica di transizione, determinata dall’arrivo di infiltrazioni umide in quota che interessano il Nord Ovest. Il tempo si manterrà generalmente stabile nelle ore diurne, con nubi sparse alternate a schiarite, mentre un lieve peggioramento è atteso nelle ore notturne, quando potranno verificarsi deboli precipitazioni. Non sono presenti allerte meteo.

Mattino – Nuvolosità irregolare e clima mite

Nel corso della mattinata, Borgosesia sarà interessata da cieli parzialmente nuvolosi, con ampie aperture soprattutto nei settori di fondovalle. L’assenza di precipitazioni garantirà condizioni tranquille per le attività quotidiane, accompagnate da un clima relativamente mite. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 6°C, mentre i venti deboli dai quadranti nord-occidentali contribuiranno a mantenere una buona qualità dell’aria e una sensazione termica gradevole per il periodo.

Pomeriggio – Alternanza di sole e nubi senza fenomeni

Nel pomeriggio, il quadro meteorologico resterà stabile, con una nuvolosità variabile alternata a schiarite più ampie, specie nelle ore centrali della giornata. Non sono attesi fenomeni di rilievo e il tempo si manterrà asciutto. Le temperature massime raggiungeranno gli 11°C, valori leggermente superiori alle medie stagionali. Lo zero termico, posizionato attorno ai 1959 metri, esclude il rischio di neve alle quote collinari e pedemontane.

Sera e notte – Aumento delle nubi e deboli piogge

In serata, la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente, con cieli via via più coperti. Nella notte sono previste deboli precipitazioni, con accumuli molto contenuti, attorno a 1 millimetro complessivo. Si tratterà di fenomeni isolati e di scarsa intensità, ma indicativi di una fase atmosferica ancora lievemente instabile.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 18 dicembre: cielo prevalentemente nuvoloso, con clima mite;

cielo prevalentemente nuvoloso, con clima mite; Venerdì 19 dicembre: tempo variabile, con possibili schiarite;

tempo variabile, con possibili schiarite; Sabato 20 dicembre: condizioni più soleggiate e stabili.

