BORGOSESIA – Prosegue senza particolari variazioni la fase di stabilità atmosferica che sta interessando il Piemonte. Le previsioni meteo per mercoledì 17 giugno 2026 indicano una giornata caratterizzata da sole prevalente, assenza di precipitazioni e temperature in deciso aumento, con valori tipicamente estivi anche in Valsesia. L’alta pressione continuerà infatti a dominare lo scenario meteorologico garantendo condizioni favorevoli per gran parte della giornata. L’elemento più significativo sarà rappresentato dal caldo, con temperature massime che raggiungeranno i 32°C e la presenza di un’allerta afa.

Mattino: cieli sereni e temperature gradevoli

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi su Borgosesia e sull’intera area valsesiana. Le temperature minime si manterranno attorno ai 19°C, favorendo un risveglio piacevole e già piuttosto mite. I venti soffieranno debolmente dai quadranti Sud-Sudest, contribuendo a mantenere condizioni stabili e asciutte.

Pomeriggio: sole protagonista e caldo estivo

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena meteorologica. Soltanto qualche nube innocua potrà interessare i rilievi alpini, senza conseguenze sul territorio. Le temperature saliranno fino a raggiungere una massima di 32°C, rendendo la giornata una delle più calde della settimana. Lo zero termico si porterà fino a 3.993 metri, segnale della presenza di aria particolarmente mite anche alle quote più elevate. I venti diventeranno moderati dai quadranti meridionali, mantenendo comunque una ventilazione generalmente debole.

Sera: tempo stabile e clima ancora mite

Le condizioni atmosferiche resteranno favorevoli anche durante le ore serali. Il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso e non sono attesi fenomeni precipitativi. Le temperature rimarranno piuttosto elevate anche dopo il tramonto, favorendo una sensazione di caldo persistente soprattutto nei centri abitati.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 18 giugno: giovedì il tempo resterà generalmente stabile con nubi sparse alternate a schiarite, ma senza precipitazioni significative;

giovedì il tempo resterà generalmente stabile con nubi sparse alternate a schiarite, ma senza precipitazioni significative; Venerdì 19 giugno: venerdì proseguirà una fase caratterizzata da nuvolosità irregolare e ampie aperture soleggiate, in un contesto comunque asciutto;

venerdì proseguirà una fase caratterizzata da nuvolosità irregolare e ampie aperture soleggiate, in un contesto comunque asciutto; Sabato 20 giugno: sabato tornerà protagonista il sole con una giornata pienamente estiva e condizioni meteorologiche favorevoli su tutta la Valsesia.

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