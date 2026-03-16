BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di martedì 17 marzo 2026 indicano una giornata caratterizzata da tempo stabile e cieli in prevalenza poco nuvolosi, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interesserà gran parte del Nord-Ovest e del Piemonte. Questa configurazione atmosferica favorirà condizioni generalmente soleggiate e senza precipitazioni, garantendo una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico su tutta la Valsesia. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo, con minima di 6°C e massima di 14°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1771 metri, mentre i venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali al mattino, per poi ruotare da Sud-Sudest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo poco nuvoloso e clima fresco

La giornata a Borgosesia inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da temperature piuttosto fresche nelle prime ore del mattino. La temperatura minima si attesterà intorno ai 6°C, valori tipici delle mattine di fine inverno nelle aree pedemontane della Valsesia. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria piuttosto limpida e asciutta, favorendo una buona visibilità su tutta la valle. Nel corso della mattinata il sole sarà spesso protagonista, permettendo alle temperature di salire gradualmente.

Pomeriggio: clima mite e qualche nube in più

Nel pomeriggio il tempo continuerà a essere generalmente stabile, anche se non si esclude la presenza di qualche nube sparsa, soprattutto nelle zone montane e pedemontane. Le temperature raggiungeranno la massima di circa 14°C, valori piuttosto gradevoli per la metà di marzo. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti meridionali, soffiando moderati da Sud-Sudest. Nonostante un leggero aumento della nuvolosità nel corso delle ore pomeridiane, non sono previste precipitazioni, e il clima rimarrà nel complesso piacevole.

Sera: nuvolosità variabile ma tempo asciutto

Durante la sera il cielo su Borgosesia potrà presentarsi parzialmente nuvoloso, con qualche addensamento in più nelle zone montane circostanti. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 9-10°C, mentre la ventilazione tenderà a diminuire leggermente. Anche nelle ore serali il tempo resterà asciutto e stabile, senza fenomeni significativi. Nel complesso la serata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche tranquille, con un clima relativamente mite per il periodo.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 18 marzo: si prevedono nubi sparse alternate a schiarite, ma senza precipitazioni significative;

si prevedono nubi sparse alternate a schiarite, ma senza precipitazioni significative; Giovedì 19 marzo: il tempo tornerà a essere prevalentemente soleggiato, con condizioni atmosferiche stabili e temperature in lieve aumento;

il tempo tornerà a essere prevalentemente soleggiato, con condizioni atmosferiche stabili e temperature in lieve aumento; Venerdì 20 marzo: si prospetta invece una giornata pienamente soleggiata, con clima sempre più vicino a quello primaverile e valori termici gradevoli nelle ore centrali.

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