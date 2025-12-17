Borgosesia, previsioni meteo del 18 dicembre 2025
Borgosesia, giovedì 18 dicembre con nubi e schiarite ma tempo stabile. Niente piogge, weekend più soleggiato e asciutto.
BORGOSESIA – La giornata di giovedì 18 dicembre 2025 a Borgosesia sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, inserite in una fase dominata da infiltrazioni umide in quota ma prive di fenomeni significativi. Il contesto meteorologico resterà tipicamente invernale, con cieli variabili, assenza di precipitazioni e temperature miti per il periodo, soprattutto nelle ore notturne.
Mattino – Cielo nuvoloso e atmosfera umida
Nel corso della mattinata il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, soprattutto lungo le aree pedemontane della Valsesia, dove la copertura nuvolosa risulterà più compatta. I venti deboli da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere un’atmosfera piuttosto statica, mentre le temperature minime si attesteranno intorno ai 7°C, valore superiore alla media stagionale.
Pomeriggio – Schiarite più ampie ma clima invariato
Nel pomeriggio si apriranno schiarite più frequenti, pur in un contesto ancora variabile, con nubi alternate a momenti soleggiati. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, mentre lo zero termico si posizionerà attorno ai 1746 metri, indicando una massa d’aria relativamente mite per la seconda metà di dicembre. I venti ruoteranno gradualmente da Sudest, restando comunque deboli e senza effetti rilevanti.
Sera – Stabilità atmosferica e assenza di criticità
In serata, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con condizioni asciutte e clima tranquillo. Non sono attese precipitazioni né fenomeni di rilievo, confermando una giornata priva di allerta meteo.
Tendenza meteo Borgosesia
- Venerdì 19 dicembre: tempo in prevalenza soleggiato, con cielo poco nuvoloso e buona visibilità;
- Sabato 20 dicembre: sole protagonista, clima asciutto e temperature stazionarie;
- Domenica 21 dicembre: condizioni ancora stabili e luminose, con solo lievi velature di passaggio.
