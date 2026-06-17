BORGOSESIA – Prosegue senza particolari variazioni la fase di tempo stabile sul territorio valsesiano. Le previsioni meteo per giovedì 18 giugno 2026 confermano una giornata all’insegna del sole prevalente, con cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature decisamente estive. A dominare la scena sarà soprattutto il caldo, con una temperatura massima che raggiungerà i 33°C e la presenza di una allerta afa, segnale di condizioni di disagio fisico nelle ore centrali della giornata.

Mattino: sole e temperature già elevate

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche ideali su Borgosesia e in tutta la Valsesia. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, garantendo un risveglio all’insegna del bel tempo. Le temperature minime si manterranno elevate per il periodo, con valori attorno ai 22°C, mentre i venti soffieranno debolmente da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere l’atmosfera stabile.

Pomeriggio: caldo protagonista e massime fino a 33 gradi

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a essere il protagonista assoluto della giornata. Le schiarite saranno ampie e diffuse su tutto il territorio, mentre eventuali annuvolamenti resteranno confinati alle zone alpine senza effetti sulla pianura. La temperatura massima raggiungerà i 33°C, accompagnata da condizioni di afa che potranno aumentare la sensazione di caldo percepito. Lo zero termico salirà fino a 4.307 metri, confermando la presenza di una massa d’aria molto mite anche alle quote più elevate. I venti ruoteranno dai quadranti Sud-Sudest, mantenendosi moderati.

Sera: tempo stabile e clima ancora caldo

La serata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche ancora stabili. Il cielo resterà generalmente poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. Le temperature si manterranno piuttosto elevate anche dopo il tramonto, con un raffreddamento lento e graduale, tipico delle fasi anticicloniche più intense.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 19 giugno: la giornata sarà caratterizzata da condizioni variabili, con il passaggio di alcune nubi sparse alternate a schiarite. Non sono comunque attesi fenomeni significativi;

la giornata sarà caratterizzata da condizioni variabili, con il passaggio di alcune nubi sparse alternate a schiarite. Non sono comunque attesi fenomeni significativi; Sabato 20 giugno: il fine settimana inizierà con un deciso miglioramento e con tempo soleggiato su tutta la Valsesia;

il fine settimana inizierà con un deciso miglioramento e con tempo soleggiato su tutta la Valsesia; Domenica 21 giugno: domenica proseguirà all’insegna del sole e della stabilità atmosferica, con temperature pienamente estive.

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