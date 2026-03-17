BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di mercoledì 18 marzo indicano una giornata complessivamente stabile ma variabile, con nubi sparse nelle prime ore del giorno e un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio. Il contesto atmosferico sarà influenzato da infiltrazioni umide sul Nord-Ovest, che porteranno maggiore nuvolosità soprattutto al mattino, senza però dar luogo a precipitazioni significative sul territorio della Valsesia. Nel corso della giornata, grazie a una lieve ripresa della pressione, il tempo tenderà a stabilizzarsi. Le temperature saranno comprese tra 5°C di minima e 14°C di massima, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1592 metri, indicando condizioni ancora fresche in quota. I venti moderati da Nord-Nordovest al mattino, in rotazione da Sud nel pomeriggio, accompagneranno il miglioramento. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: nubi sparse e cielo a tratti coperto

La mattinata su Borgosesia sarà caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi, con momenti in cui la nuvolosità potrà risultare più compatta, soprattutto tra l’alba e la tarda mattinata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 5°C, mantenendo un clima fresco tipico delle ore mattutine di metà marzo. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta, limitando la possibilità di precipitazioni. Nel complesso, il mattino si presenterà variabile ma stabile, con una prevalenza di nubi ma senza fenomeni rilevanti.

Pomeriggio: schiarite in aumento e clima più mite

Nel pomeriggio è atteso un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite sempre più ampie su gran parte della Valsesia. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 14°C, rendendo il clima più gradevole rispetto alle ore precedenti. I venti ruoteranno da Sud, mantenendosi moderati e contribuendo a una sensazione più mite. Il sole tornerà a farsi spazio tra le nubi, soprattutto tra metà e tardo pomeriggio, regalando una fase più luminosa e piacevole della giornata.

Sera: tempo stabile e nubi sparse

In serata il cielo su Borgosesia sarà parzialmente nuvoloso, con nubi sparse alternate a schiarite. Le temperature scenderanno gradualmente verso i 9-10°C, mentre i venti tenderanno ad attenuarsi. Il contesto resterà stabile e asciutto, senza precipitazioni, con condizioni generalmente tranquille su tutto il territorio.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 19 marzo: sarà caratterizzato da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in lieve aumento durante le ore centrali;

sarà caratterizzato da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in lieve aumento durante le ore centrali; Venerdì 20 marzo: proseguirà la fase anticiclonica, con condizioni ancora soleggiate e clima mite, anche se non si escludono leggere velature di passaggio;

proseguirà la fase anticiclonica, con condizioni ancora soleggiate e clima mite, anche se non si escludono leggere velature di passaggio; Sabato 21 marzo: è atteso invece un graduale peggioramento, con aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge deboli, soprattutto nella seconda parte della giornata.

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