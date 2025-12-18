BORGOSESIA – La giornata di venerdì 19 dicembre 2025 a Borgosesia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, inserite in un contesto dominato da infiltrazioni umide in quota, ma senza fenomeni di rilievo. Il tempo si manterrà asciutto, con una nuvolosità variabile che lascerà progressivamente spazio a ampi rasserenamenti in serata.

Mattino – Cielo variabile e temperature sopra la media

Nel corso del mattino, Borgosesia vedrà nubi sparse alternate a schiarite, con un cielo spesso irregolare ma privo di precipitazioni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 6°C, valori miti per il periodo, mentre i venti deboli da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria piuttosto asciutta e ben ventilata.

Pomeriggio – Alternanza di nubi e sole in un contesto stabile

Durante il pomeriggio, la situazione rimarrà sostanzialmente invariata: nuvolosità irregolare, intervallata da schiarite più ampie, soprattutto nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, con zero termico posizionato intorno ai 1750 metri, segnale di una massa d’aria ancora relativamente mite anche in quota.

Sera – Ampi rasserenamenti e clima più fresco

In serata, è atteso un progressivo miglioramento, con ampie schiarite che interesseranno l’area valsesiana. Il calo termico sarà graduale, senza eccessi, e la giornata si concluderà in un contesto tranquillo e asciutto. Nessuna allerta meteo è attualmente presente sul territorio.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 20 dicembre: prevalenza di tempo soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e buona visibilità;

prevalenza di tempo soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e buona visibilità; Domenica 21 dicembre: aumento della nuvolosità, specie dal pomeriggio, con atmosfera più umida ma fenomeni ancora sporadici;

aumento della nuvolosità, specie dal pomeriggio, con atmosfera più umida ma fenomeni ancora sporadici; Lunedì 22 dicembre: peggioramento più deciso, con piogge diffuse e cieli coperti, accompagnati da un clima più grigio e fresco.

