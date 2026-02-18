BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per giovedì 19 febbraio 2026 sarà inizialmente influenzato da una circolazione depressionaria fredda in fase di allontanamento dal Nord Ovest. Dopo una notte nuvolosa, la giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma il quadro meteorologico è destinato a migliorare progressivamente nel corso delle ore. Sono attesi complessivamente circa 9 millimetri di pioggia, concentrati soprattutto nella prima parte della giornata. Le temperature a Borgosesia si manterranno su valori tipicamente invernali, con minima di 2°C e massima di 8°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1408 metri. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nuvolosità compatta e piogge deboli

La mattinata sarà caratterizzata da cielo coperto o molto nuvoloso su tutta l’area della Valsesia, con deboli piogge diffuse. Le precipitazioni saranno generalmente di moderata intensità ma persistenti, contribuendo a un accumulo stimato attorno ai 9 mm. I venti moderati da Nord-Nordovest accentueranno la sensazione di freddo, specie nelle prime ore del giorno. Sulle aree alpine circostanti potranno verificarsi residue deboli nevicate mattutine, in linea con il quadro regionale.

Pomeriggio: attenuazione della nuvolosità e stop ai fenomeni

Dal primo pomeriggio è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi fino a cessare, mentre la copertura nuvolosa inizierà a diradarsi. Il cielo diventerà progressivamente parzialmente nuvoloso, con schiarite sempre più ampie verso sera. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, mantenendosi moderati ma favorendo un clima più asciutto. Le temperature raggiungeranno la massima di 8°C, in un contesto ancora fresco ma più stabile rispetto al mattino.

Sera: schiarite e clima più stabile

In serata Borgosesia beneficerà di un ulteriore miglioramento, con condizioni asciutte e cielo parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso. Il rasserenamento potrà favorire un calo termico nelle ore notturne, ma senza particolari criticità. La fredda circolazione depressionaria responsabile delle precipitazioni è in fase di attenuazione. Sulle Alpi settentrionali si registreranno deboli nevicate al mattino, mentre sulle pedemontane e pianure – come l’area valsesiana – i fenomeni saranno in esaurimento dal pomeriggio.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 20 febbraio: giornata soleggiata e stabile, con cielo sereno o al più velato e temperature in lieve aumento nelle ore centrali;

Sabato 21 febbraio: condizioni ancora prevalentemente soleggiate, clima asciutto e buona visibilità anche sulle aree montane;

Domenica 22 febbraio: tempo stabile con sole diffuso, qualche nube innocua ma senza precipitazioni.

