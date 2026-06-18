BORGOSESIA – L’alta pressione continua a dominare il quadro meteorologico sul Piemonte e garantirà anche per venerdì 19 giugno una giornata pienamente estiva sulla Valsesia. Le previsioni indicano tempo stabile, cielo sereno e assenza di precipitazioni, con temperature elevate e condizioni di afa che caratterizzeranno gran parte della giornata. La colonnina di mercurio raggiungerà infatti i 33°C, mentre la presenza dell’allerta afa richiederà particolare attenzione soprattutto nelle ore centrali del giorno.

Mattino: sole e temperature già elevate

La giornata inizierà con cieli sereni e sole splendente su tutto il territorio di Borgosesia e della Valsesia. Le temperature minime si manterranno elevate, attestandosi attorno ai 22°C, segnale di una notte particolarmente mite. I venti soffieranno debolmente da Nord-Nordovest, favorendo condizioni atmosferiche generalmente stabili e asciutte.

Pomeriggio: picco del caldo e afa diffusa

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico senza particolari disturbi nuvolosi. Le temperature raggiungeranno una massima di 33°C, mentre lo zero termico salirà fino a quota 4.193 metri, evidenziando la presenza di aria molto calda anche in alta montagna. I venti ruoteranno dai quadranti Sud-Sudest, mantenendosi moderati. Tuttavia non saranno sufficienti a mitigare la sensazione di caldo, che potrà risultare particolarmente intensa nei centri urbani e nelle aree meno ventilate.

Sera: tempo stabile e clima ancora estivo

La serata trascorrerà sotto cieli sereni o poco nuvolosi. Non sono previste precipitazioni e le temperature resteranno piuttosto elevate anche dopo il tramonto. Il graduale calo termico sarà lento e consentirà di mantenere condizioni tipicamente estive fino a tarda sera.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 20 giugno: la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e temperature ancora elevate. Il sole continuerà a prevalere per gran parte del giorno;

la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e temperature ancora elevate. Il sole continuerà a prevalere per gran parte del giorno; Domenica 21 giugno: ancora condizioni favorevoli con tempo stabile e poche nuvole, ideali per escursioni, attività sportive e gite in montagna;

ancora condizioni favorevoli con tempo stabile e poche nuvole, ideali per escursioni, attività sportive e gite in montagna; Lunedì 22 giugno: l’inizio della nuova settimana vedrà il ritorno di condizioni pienamente soleggiate, grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord Italia.

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