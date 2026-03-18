BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di giovedì 19 marzo confermano una giornata all’insegna del bel tempo stabile e soleggiato, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interessa tutto il Nord-Ovest. Su tutta la Valsesia si prevedono cieli sereni per l’intera giornata, senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature saranno gradevoli, con una massima di 16°C e una minima di 5°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1806 metri, segno di condizioni miti anche in quota. I venti saranno moderati, inizialmente da Nord-Nordovest e in rotazione nel pomeriggio da Sud. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: cielo limpido e aria fresca

La giornata inizierà con cieli completamente sereni su Borgosesia e dintorni. Le temperature minime di 5°C porteranno un clima fresco ma tipicamente primaverile, ideale per chi si muove nelle prime ore del giorno. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria tersa e asciutta, con ottima visibilità su tutto il territorio. Il mattino sarà quindi soleggiato, stabile e luminoso, senza alcuna criticità meteo.

Pomeriggio: temperature miti e condizioni ideali

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena con cieli sereni o al massimo leggermente velati. Le temperature raggiungeranno i 16°C, regalando una sensazione di clima mite e piacevole. I venti ruoteranno da Sud, mantenendosi moderati e contribuendo a rendere l’atmosfera più temperata. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, passeggiate o escursioni nelle aree collinari e montane della Valsesia.

Sera: stabilità e clima tranquillo

La serata proseguirà nel segno della stabilità, con cieli sereni o poco nuvolosi e totale assenza di precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente verso i 9-10°C, mentre i venti tenderanno ad attenuarsi. Il contesto sarà calmo e piacevole, perfetto per attività serali senza disagi.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 20 marzo: sarà ancora caratterizzato da tempo soleggiato e stabile, con cieli sereni e temperature in linea con i valori primaverili;

sarà ancora caratterizzato da tempo soleggiato e stabile, con cieli sereni e temperature in linea con i valori primaverili; Sabato 21 marzo: porterà una maggiore variabilità, con nubi in aumento nel corso della giornata e possibilità di qualche debole pioggia;

porterà una maggiore variabilità, con nubi in aumento nel corso della giornata e possibilità di qualche debole pioggia; Domenica 22 marzo: confermerà condizioni variabili, con cieli a tratti nuvolosi e possibili piogge leggere, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

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