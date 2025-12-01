La giornata di martedì 2 dicembre a Borgosesia sarà influenzata da un flusso di aria umida che continuerà a interessare il Piemonte, determinando un avvio di giornata marcatamente nuvoloso e con qualche debole fenomeno. Si tratta di una situazione tipica del periodo tardo-autunnale, in cui le infiltrazioni da Ovest e Nordovest favoriscono la formazione di ampie coperture nuvolose, senza tuttavia generare precipitazioni rilevanti. Il contesto meteorologico complessivo rimane comunque stabile: non sono previste allerte e, già dal pomeriggio, le condizioni tenderanno verso un graduale miglioramento grazie all’ingresso di aria più asciutta dai quadranti orientali.

Mattina: nubi compatte e qualche pioviggine

Il giorno si aprirà con un cielo molto nuvoloso, a tratti completamente coperto, accompagnato da deboli piogge che potranno manifestarsi nelle prime ore. Le precipitazioni saranno molto leggere, nell’ordine di 0.2 mm, e tenderanno ad esaurirsi rapidamente. Le temperature del primo mattino si manterranno relativamente miti per il periodo, con una minima di 5°C, mentre lo zero termico a 1528 metri testimonia un’atmosfera ancora non particolarmente fredda in quota. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, contribuendo alla sensazione di umidità diffusa.

Pomeriggio: schiarite progressive e clima più asciutto

Con l’avanzare delle ore, l’ingerenza dell’aria umida si attenuerà progressivamente e il cielo inizierà ad aprirsi. Già nel primo pomeriggio saranno possibili ampie schiarite, alternate a residui banchi nuvolosi ma senza ulteriori fenomeni di rilievo. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, un valore in linea con la media stagionale e reso più gradevole dal ritorno delle schiarite. I venti ruoteranno da Est-Sudest, mantenendosi deboli ma favorendo il consolidamento di condizioni più asciutte. La visibilità tenderà a migliorare e la sensazione complessiva sarà quella di un clima più stabile e meno cupo rispetto alle ore precedenti.

Sera: nuvolosità irregolare e atmosfera tranquilla

Dopo il tramonto, la nuvolosità residua tornerà a farsi vedere ma senza dare luogo a precipitazioni. Il cielo rimarrà irregolarmente nuvoloso, con alternanze tra aperture e nubi medio-alte, mentre le temperature inizieranno a calare in modo più evidente, complice anche il ritorno di una ventilazione più debole. Il contesto meteorologico serale resterà comunque sereno sotto il profilo della sicurezza: nessuna allerta meteo è prevista per la Valsesia.

Tendenza meteo

Mercoledì 3 dicembre: giornata caratterizzata da piogge leggere intermittenti, soprattutto tra mattino e primo pomeriggio. Clima più umido e temperature stabili.

giornata caratterizzata da piogge leggere intermittenti, soprattutto tra mattino e primo pomeriggio. Clima più umido e temperature stabili. Giovedì 4 dicembre: ancora presenza di piogge deboli, alternate a pause asciutte. Persistono molte nubi.

ancora presenza di piogge deboli, alternate a pause asciutte. Persistono molte nubi. Venerdì 5 dicembre: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite e rischio precipitazioni molto basso.

