BORGOSESIA – Il primo venerdì di ottobre porterà a Borgosesia una giornata dal carattere variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e, soprattutto, senza precipitazioni. Le infiltrazioni umide che interessano il Piemonte manterranno una certa presenza di nuvolosità, ma sulla Valsesia non sono attesi fenomeni significativi. Le previsioni meteo per Borgosesia di venerdì 2 ottobre delineano quindi una giornata più grigia rispetto alle fasi maggiormente soleggiate dei giorni precedenti, ma senza un vero peggioramento. Le temperature resteranno miti, con una minima di 14°C e una massima di 23°C.

Mattino: nubi diffuse ma senza pioggia

La giornata inizierà con una presenza significativa di nuvolosità. Sulla Valsesia il cielo potrà risultare a tratti molto nuvoloso, inserendosi nel quadro più generale di cieli coperti o nuvolosi sul Piemonte. Nonostante l’aspetto grigio del cielo, non sono previste precipitazioni a Borgosesia. Le prime ore saranno quindi asciutte, con la temperatura minima che scenderà fino a 14°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. La ventilazione settentrionale contribuirà a mantenere l’atmosfera relativamente tranquilla, mentre le nubi resteranno l’elemento dominante della mattinata.

Pomeriggio: schiarite alternate alle nubi

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a essere variabile. La nuvolosità non scomparirà, ma potrà lasciare spazio a parziali schiarite, soprattutto nelle fasi in cui le infiltrazioni umide tenderanno ad attenuarsi. Il termometro salirà fino a una massima di 23°C, confermando temperature ancora miti per l’inizio di ottobre. Anche nel pomeriggio il tempo resterà asciutto. Il vento ruoterà progressivamente verso i quadranti meridionali, diventando debole da Sud-Sudest. La giornata avrà quindi un andamento caratterizzato soprattutto dall’alternanza tra nubi e aperture, senza il passaggio di una perturbazione organizzata.

Sera: nuvolosità ancora presente

In serata la copertura nuvolosa potrà tornare a essere più compatta, ma il quadro resterà sostanzialmente stabile. Non sono previste piogge e non sono attesi fenomeni significativi sulla Valsesia. La temperatura inizierà a diminuire dopo il picco pomeridiano, riportando progressivamente l’atmosfera verso valori più freschi. Il cielo resterà quindi variabile, con una prevalenza di nubi ma senza elementi tali da far pensare a un deciso peggioramento.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 3 ottobre: il tempo resterà variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite e senza un deciso cambio di scenario;

il tempo resterà variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite e senza un deciso cambio di scenario; Domenica 4 ottobre: anche la giornata festiva manterrà una tendenza variabile, con nubi alternate a momenti più aperti;

anche la giornata festiva manterrà una tendenza variabile, con nubi alternate a momenti più aperti; Lunedì 5 ottobre: la situazione tenderà verso nubi sparse, con un cielo meno chiuso rispetto alla fase più nuvolosa di venerdì.

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