BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per martedì 29 settembre prospetta una giornata nel complesso stabile e asciutta, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e temperature ancora miti per la fine di settembre. Non sono previste precipitazioni sulla città e il quadro meteorologico resterà favorevole per gran parte della giornata. La situazione sarà però leggermente diversa rispetto alle giornate completamente serene dei giorni scorsi. Le infiltrazioni umide in arrivo verso sera potranno infatti favorire un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto nelle aree alpine e pedemontane. Per Borgosesia il cambiamento sarà comunque soprattutto legato all’aspetto del cielo: non sono attese piogge, mentre la temperatura massima arriverà a 24°C.

Mattino: cielo poco nuvoloso e clima fresco

La giornata inizierà con condizioni atmosferiche tranquille. Il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con ampie aperture e senza fenomeni di rilievo. Le temperature saranno più fresche nelle prime ore, con una minima prevista di 13°C. Un valore che ricorda l’ingresso ormai definitivo nella stagione autunnale, anche se durante il giorno il clima tornerà a essere mite. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. Non sono previste precipitazioni e la mattinata dovrebbe quindi trascorrere all’insegna della stabilità.

Pomeriggio: schiarite e temperature fino a 24°C

Nel corso del pomeriggio il soleggiamento continuerà a caratterizzare il tempo sulla zona di Borgosesia. Il cielo resterà poco nuvoloso, pur con la possibilità di qualche passaggio nuvoloso. La temperatura salirà fino a una massima di 24°C, mantenendo condizioni gradevoli nelle ore centrali della giornata. Anche il vento resterà debole, ma cambierà gradualmente direzione: dai quadranti settentrionali del mattino passerà a provenire da Sud-Sudest nel pomeriggio. L’assenza di precipitazioni e la presenza di schiarite manterranno il pomeriggio favorevole alle attività all’aperto.

Sera: aumenta la nuvolosità sulle montagne

La principale evoluzione meteorologica è attesa tra il tardo pomeriggio e la sera. Le infiltrazioni umide che interessano il Nord-Ovest favoriranno infatti un aumento della copertura nuvolosa. Il fenomeno sarà più evidente sui rilievi. Sulle Alpi occidentali e settentrionali la nuvolosità potrà diventare più compatta, mentre sulle aree pedemontane, compresa la zona di Borgosesia, le nubi sparse tenderanno gradualmente a ispessirsi. Nonostante questo aumento della copertura, non sono previste piogge sulla città. Si tratterà quindi di un cambiamento soprattutto nella quantità di nubi presenti in cielo, senza un vero peggioramento del tempo.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 30 settembre: la giornata sarà caratterizzata da variabilità, con alternanza tra nubi sparse e momenti più soleggiati;

la giornata sarà caratterizzata da variabilità, con alternanza tra nubi sparse e momenti più soleggiati; Giovedì 1 ottobre: il cielo resterà variabile con nubi sparse, senza un cambiamento netto del quadro meteorologico;

il cielo resterà variabile con nubi sparse, senza un cambiamento netto del quadro meteorologico; Venerdì 2 ottobre: continueranno nubi sparse e schiarite, mantenendo una situazione complessivamente variabile sulla zona di Borgosesia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook