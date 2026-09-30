BORGOSESIA – Il mese di ottobre esordisce a Borgosesia con una giornata dal carattere prevalentemente nuvoloso e grigio, ma senza un vero peggioramento del tempo. Le infiltrazioni umide che interessano il Nord-Ovest favoriranno infatti una maggiore presenza di nubi, soprattutto nelle prime ore, mentre nel corso della giornata sono attese parziali aperture. Le previsioni meteo per giovedì 1 ottobre a Borgosesia indicano quindi un cielo molto nuvoloso o coperto, con una graduale evoluzione verso condizioni più variabili nella seconda parte della giornata. Non sono previste piogge, mentre le temperature resteranno relativamente miti per l’inizio dell’autunno, con una massima di 21°C.

Mattino: cielo molto nuvoloso e atmosfera grigia

La giornata inizierà sotto un cielo molto nuvoloso o coperto. Le infiltrazioni di aria umida presenti sul Piemonte favoriranno una compatta copertura nuvolosa, particolarmente evidente sulle aree alpine, pedemontane e sulla Valsesia. A Borgosesia il quadro resterà comunque asciutto, senza precipitazioni previste. Le temperature partiranno da una minima di 16°C, mentre il vento sarà debole e proverrà da Nord-Nordest. Il cielo grigio potrà quindi caratterizzare buona parte della mattinata, ma senza condizioni di maltempo vero e proprio. Si tratterà soprattutto di una giornata dominata dalla nuvolosità, con fenomeni assenti o comunque non significativi.

Pomeriggio: arrivano le prime schiarite

Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà lentamente a cambiare. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma sono attese parziali schiarite nella seconda parte della giornata, in linea con l’evoluzione prevista sul settore occidentale del Piemonte. Il termometro raggiungerà il suo valore massimo intorno ai 21°C, mantenendo un clima ancora relativamente mite. Il vento resterà debole, ma ruoterà dai quadranti settentrionali a quelli meridionali, provenendo da Sud. Per chi si sposterà nella zona della Valsesia, il pomeriggio potrebbe dunque risultare più gradevole rispetto alle ore iniziali, soprattutto grazie alla progressiva apertura del cielo. Non sono previste precipitazioni nemmeno nelle ore centrali.

Sera: nuvole ancora presenti, ma maggiore variabilità

In serata il cielo continuerà a presentarsi variabile, con la possibilità di ulteriori aperture rispetto alla fase centrale della giornata. La nuvolosità non dovrebbe tuttavia dissolversi completamente e resterà una componente importante dello scenario meteorologico. Il passaggio dalle condizioni più chiuse del mattino a un cielo progressivamente più aperto rappresenterà il principale elemento caratterizzante della giornata. Nessun peggioramento significativo è atteso a Borgosesia e non sono previste piogge.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 2 ottobre: la situazione resterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e condizioni ancora nel complesso dinamiche;

la situazione resterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e condizioni ancora nel complesso dinamiche; Sabato 3 ottobre: il quadro meteorologico continuerà a essere variabile, con la presenza di nubi alternate a momenti più aperti;

il quadro meteorologico continuerà a essere variabile, con la presenza di nubi alternate a momenti più aperti; Domenica 4 ottobre: anche l’ultima giornata del periodo considerato manterrà una tendenza variabile, senza un cambiamento netto dello scenario.

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