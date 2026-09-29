BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per mercoledì 30 settembre annuncia una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto complessivamente asciutto. Non sono previste piogge sulla città, nonostante il passaggio di infiltrazioni umide sul Nord-Ovest favorisca una maggiore presenza di nuvole rispetto alle giornate precedenti. Il cielo sarà quindi più dinamico, con momenti nuvolosi alternati a qualche apertura, soprattutto nel corso della giornata. Le temperature resteranno ancora relativamente miti: la massima raggiungerà i 23°C, mentre la minima scenderà fino a 14°C. La situazione meteorologica sarà più grigia soprattutto sui rilievi e sulle aree pedemontane, mentre sulla pianura valsesiana resterà spazio per alcune schiarite.

Mattino: nubi sparse e clima fresco

La giornata inizierà con una presenza irregolare di nubi. Il cielo sarà variabile, con addensamenti alternati a momenti di maggiore apertura. Le prime ore saranno le più fresche della giornata, con una temperatura minima di 14°C. Il vento soffierà debole da Nord, senza particolari rinforzi. Le infiltrazioni umide che interessano il Piemonte determineranno una maggiore nuvolosità soprattutto sulle aree montane e pedemontane, mentre a Borgosesia il cielo dovrebbe mantenere una certa variabilità. Non sono previste precipitazioni.

Pomeriggio: schiarite e massima di 23°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà variabile, ma potranno farsi strada alcune schiarite. La nuvolosità continuerà ad alternarsi a momenti più luminosi senza dare origine a fenomeni significativi. Il termometro salirà fino a una massima di 23°C, mantenendo un clima ancora mite per l’ultimo giorno di settembre. I venti saranno deboli da Sud-Sudest, in rotazione rispetto alla direzione settentrionale delle prime ore. Il quadro resterà asciutto, con condizioni nel complesso favorevoli per le attività all’aperto, pur in presenza di un cielo meno limpido rispetto alle giornate precedenti.

Sera: più nuvole, ma nessun peggioramento

Verso sera la nuvolosità potrà aumentare ulteriormente. Le infiltrazioni umide saranno infatti più evidenti sui rilievi alpini, sulle aree pedemontane e sulle Alpi occidentali, dove potranno prevalere cieli molto nuvolosi o coperti. Sulla zona di Borgosesia la situazione resterà comunque prevalentemente asciutta. Il passaggio verso un cielo più nuvoloso non sarà accompagnato da un significativo peggioramento. La giornata dovrebbe quindi concludersi con nubi più presenti ma senza piogge.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 1 ottobre: il cielo resterà variabile, con nubi sparse e qualche schiarita, mantenendo condizioni complessivamente asciutte;

il cielo resterà variabile, con nubi sparse e qualche schiarita, mantenendo condizioni complessivamente asciutte; Venerdì 2 ottobre: ancora una giornata caratterizzata da variabilità e nubi sparse, senza un cambiamento netto dello scenario;

ancora una giornata caratterizzata da variabilità e nubi sparse, senza un cambiamento netto dello scenario; Sabato 3 ottobre: la nuvolosità dovrebbe diventare più sottile, con velature sparse a prevalere sul cielo della Valsesia.

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