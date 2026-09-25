BORGOSESIA – A Borgosesia il meteo di sabato 26 settembre sarà caratterizzato da una giornata nel complesso stabile, con nubi sparse nelle prime ore e una progressiva attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata. Il quadro è destinato a migliorare soprattutto dal pomeriggio, quando le schiarite diventeranno più ampie. Non sono previste precipitazioni sulla città e non risultano allerte meteo. Il ritorno di condizioni anticicloniche favorirà infatti un rapido diradamento delle nubi, lasciando spazio a un cielo più aperto nella seconda parte della giornata. Le temperature saranno ancora miti per la fine di settembre, con una massima di 22°C e una minima di 14°C.

Mattino: nubi sparse sulla Valsesia

La giornata inizierà con una certa presenza di nuvolosità. A Borgosesia sono attese nubi sparse alternate a schiarite, soprattutto nelle prime ore. Nonostante il cielo variabile, non si prevedono fenomeni: la giornata resterà asciutta, senza piogge sulla città. La temperatura minima si fermerà a 14°C, rendendo il primo mattino fresco, mentre il successivo aumento dell’irraggiamento favorirà un graduale rialzo dei valori. I venti saranno deboli da Sudest, senza particolari rinforzi.

Pomeriggio: il cielo si apre e arriva il clima mite

Il miglioramento sarà più evidente nel corso del pomeriggio. L’aumento della pressione atmosferica favorirà infatti un rapido diradamento della nuvolosità, con schiarite sempre più ampie. A Borgosesia il cielo tenderà quindi a diventare poco nuvoloso, soprattutto nella seconda parte del pomeriggio. Le temperature raggiungeranno la massima di 22°C, garantendo condizioni gradevoli nelle ore centrali. Il vento resterà debole, ruotando verso Sud-Sudest. Anche nel pomeriggio non sono previste precipitazioni.

Sera: ampie schiarite e cielo più limpido

La fase più favorevole della giornata sarà quella serale. La nuvolosità residua tenderà infatti a ridursi ulteriormente, lasciando spazio a ampie schiarite. Il cielo potrà così presentarsi sereno o poco nuvoloso, in netto contrasto con la maggiore presenza di nubi delle prime ore. La serata si concluderà senza piogge e senza fenomeni meteorologici significativi, con temperature in progressivo calo dopo il massimo pomeridiano.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 27 settembre: il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, alternate a schiarite;

il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, alternate a schiarite; Lunedì 28 settembre: potranno comparire velature sparse, in un contesto ancora abbastanza stabile;

potranno comparire velature sparse, in un contesto ancora abbastanza stabile; Martedì 29 settembre: la tendenza indica nuovamente nubi sparse e schiarite, senza particolari segnali di peggioramento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook