Borgosesia, previsioni meteo del 20 dicembre 2025
Borgosesia, sabato 20 dicembre nubi in aumento ma tempo asciutto. Da domenica piogge deboli e maltempo persistente.
BORGOSESIA – La giornata di sabato 20 dicembre a Borgosesia si inserisce in una fase di transizione atmosferica. Il tempo resterà asciutto, ma la presenza di infiltrazioni umide inizierà a farsi sentire con un progressivo aumento della nuvolosità, preludio a un peggioramento più deciso atteso nei giorni successivi.
Mattino – Parzialmente nuvoloso e clima invernale
Durante il mattino, il cielo si presenterà in prevalenza parzialmente nuvoloso, con nubi irregolari alternate a brevi schiarite. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 4°C, con venti deboli da Nord-Nordovest che contribuiranno a mantenere un clima tipicamente invernale ma senza particolari disagi.
Pomeriggio – Aumentano le nubi, ma senza precipitazioni
Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà a compattarsi, con addensamenti più consistenti soprattutto sulle aree pedemontane. Nonostante l’aspetto del cielo più chiuso, non sono previste piogge. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, mentre lo zero termico si manterrà elevato, intorno ai 2157 metri, segnale di aria relativamente mite in quota.
Sera – Cieli più chiusi ma tempo asciutto
In serata il cielo risulterà nuvoloso, ma le precipitazioni resteranno assenti su Borgosesia. I venti, sempre deboli, ruoteranno dai quadranti Sud-Sudest, confermando il lento cambiamento della circolazione atmosferica. Nessuna allerta meteo è attualmente in vigore.
Tendenza meteo Borgosesia
- Domenica 21 dicembre: cieli coperti con piogge deboli e diffuse, più continue in serata;
- Lunedì 22 dicembre: maltempo persistente, con precipitazioni a tratti moderate;
- Martedì 23 dicembre: condizioni ancora perturbate, piogge diffuse e clima umido.
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook