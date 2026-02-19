BORGOSESIA – Le previsioni meteo a Borgosesia per venerdì 20 febbraio 2026 confermano una giornata dominata dall’alta pressione, con condizioni di tempo stabile e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Dopo le recenti fasi più instabili, la Valsesia ritrova un contesto atmosferico decisamente più tranquillo. Non sono previste precipitazioni: assenza totale di piogge e atmosfera limpida caratterizzeranno il territorio, con buona visibilità anche verso i rilievi alpini circostanti. Le temperature si porteranno su valori miti per il periodo: minima di 5°C e massima fino a 16°C, con uno zero termico a 2129 metri, segnale evidente di una massa d’aria più temperata in quota.

Mattino: cieli sereni e aria frizzante

La giornata di venerdì a Borgosesia si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi e un clima inizialmente fresco ma gradevole. Le temperature nelle prime ore si attesteranno intorno ai 5°C, con possibili locali banchi di foschia nelle aree più umide, in rapido dissolvimento con il sorgere del sole. I venti moderati da Nordovest renderanno l’aria più asciutta e contribuiranno a mantenere elevata la qualità dell’aria. Il contesto sarà ideale per gli spostamenti mattutini, senza criticità legate a pioggia o ghiaccio.

Pomeriggio: sole prevalente e temperature fino a 16°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile, con ampie schiarite e cielo poco nuvoloso. Le temperature saliranno progressivamente fino a toccare i 16°C, regalando una sensazione quasi primaverile nelle ore centrali della giornata. I venti tenderanno a ruotare, disponendosi da Sudest, mantenendosi comunque su intensità moderata. L’assenza di precipitazioni e lo zero termico oltre i 2100 metri favoriranno condizioni piacevoli anche nelle aree collinari e montane della Valsesia.

Sera: stabilità e cielo sereno, clima più fresco

In serata continueranno a prevalere condizioni di stabilità, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Le temperature tenderanno a calare gradualmente dopo il tramonto, riportandosi su valori più consoni alla stagione, ma senza bruschi abbassamenti. Il quadro generale resterà tranquillo, senza fenomeni degni di nota. La ventilazione si manterrà debole o moderata, contribuendo a mantenere il cielo limpido e privo di nubi significative.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 21 febbraio: giornata ancora soleggiata e stabile, con temperature miti nelle ore centrali e clima gradevole su tutta la Valsesia;

giornata ancora soleggiata e stabile, con temperature miti nelle ore centrali e clima gradevole su tutta la Valsesia; Domenica 22 febbraio: prosegue la fase di tempo sereno e assenza di precipitazioni, ideale per attività all’aperto e gite fuori porta;

prosegue la fase di tempo sereno e assenza di precipitazioni, ideale per attività all’aperto e gite fuori porta; Lunedì 23 febbraio: possibile aumento delle velature nel corso della giornata, ma al momento non sono previste piogge significative.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook