BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di venerdì 20 marzo sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a dominare su tutto il Nord-Ovest. Il quadro meteorologico si presenterà complessivamente sereno e asciutto, ideale per le attività all’aperto, con assenza totale di precipitazioni e clima tipicamente primaverile. Le temperature si manterranno su valori gradevoli: massima di 14°C e minima di 4°C, con uno zero termico intorno ai 1646 metri, indice di aria relativamente mite in quota. I venti soffieranno moderati, contribuendo a mantenere l’atmosfera tersa e limpida.

Mattino: cielo sereno e aria frizzante

Le prime ore della giornata vedranno cieli completamente sereni o poco nuvolosi, con una buona escursione termica che porterà a un risveglio piuttosto fresco. La temperatura minima si attesterà attorno ai 4°C, con condizioni ideali per la formazione di un’atmosfera limpida e visibilità ottima. I venti soffieranno moderati dai quadranti Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e pulita. Il contesto meteorologico sarà quindi stabile e tranquillo, senza alcun rischio di precipitazioni.

Pomeriggio: clima mite e sole protagonista

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà stabile e soleggiato, con il sole che dominerà la scena su tutto il territorio di Borgosesia. Le temperature raggiungeranno valori massimi intorno ai 14°C, offrendo una sensazione climatica piacevole e primaverile. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud, ma senza influenzare in modo significativo la stabilità atmosferica. La giornata continuerà quindi all’insegna del bel tempo diffuso.

Sera: condizioni stabili e cielo limpido

In serata non sono attese variazioni significative: il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con temperature in graduale diminuzione ma senza bruschi cali. Il contesto resterà asciutto e stabile, perfetto per attività serali all’aperto. L’assenza di nuvolosità significativa favorirà ancora una volta una buona dispersione del calore, mantenendo un clima fresco ma gradevole.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 21 marzo: giornata caratterizzata da maggiore variabilità, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti e possibilità di piogge deboli e locali, soprattutto nella seconda parte della giornata;

giornata caratterizzata da maggiore variabilità, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti e possibilità di piogge deboli e locali, soprattutto nella seconda parte della giornata; Domenica 22 marzo: condizioni ancora instabili, con cieli variabili e possibili precipitazioni intermittenti, anche se generalmente di debole intensità;

condizioni ancora instabili, con cieli variabili e possibili precipitazioni intermittenti, anche se generalmente di debole intensità; Lunedì 23 marzo: ritorno a un contesto più tranquillo, con tempo variabile ma in miglioramento e ampie schiarite nel corso della giornata.

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