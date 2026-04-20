BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia indicano per martedì 21 aprile una giornata all’insegna della variabilità tipicamente primaverile, con alternanza tra nuvole, schiarite e un peggioramento serale. Il quadro atmosferico sarà influenzato da infiltrazioni umide che, dopo una fase relativamente stabile nelle ore centrali, porteranno a un ritorno delle nubi compatte e a deboli precipitazioni in serata.

Mattino: nuvolosità irregolare e clima fresco

La giornata inizierà con cieli variabili, caratterizzati da nubi sparse alternate a momenti più aperti. Non si escludono addensamenti più consistenti nelle prime ore, ma senza fenomeni significativi. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 11°C, con un clima fresco ma in linea con il periodo. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere una discreta ventilazione, favorendo una percezione più fresca dell’aria.

Pomeriggio: miglioramento e schiarite più ampie

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite sempre più ampie che potranno lasciare spazio anche a qualche momento soleggiato. Le temperature massime raggiungeranno i 19°C, regalando una fase più mite e gradevole della giornata. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sudest, segnale del progressivo cambiamento atmosferico in atto.

Sera: aumento della nuvolosità e deboli piogge

Il peggioramento si concretizzerà in serata, quando i cieli torneranno a essere nuvolosi o molto nuvolosi. In questa fase sono attese deboli piogge, con un accumulo complessivo di circa 0.4 mm. Si tratterà di fenomeni deboli e intermittenti, senza criticità particolari e senza allerta meteo, ma sufficienti a segnare il ritorno di condizioni più instabili. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2321 metri, in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, a conferma di una massa d’aria più umida e leggermente più fresca in quota. Nel contesto del Nord-Ovest, la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità variabile diffusa, con fenomeni deboli soprattutto tra pomeriggio e sera, più probabili nelle aree pedemontane come la Valsesia.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 22 aprile: giornata ancora variabile con possibili piogge leggere, soprattutto nelle ore centrali;

giornata ancora variabile con possibili piogge leggere, soprattutto nelle ore centrali; Giovedì 23 aprile: deciso miglioramento con tempo stabile e prevalentemente soleggiato;

deciso miglioramento con tempo stabile e prevalentemente soleggiato; Venerdì 24 aprile: condizioni ancora soleggiate, con clima mite e primaverile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook