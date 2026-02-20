BORGOSESIA – Le previsioni meteo Borgosesia per sabato 21 febbraio 2026 confermano l’espansione di un robusto campo di alta pressione su tutto il Nord Ovest, con effetti evidenti anche in Valsesia. La giornata sarà caratterizzata da bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni e con clima gradevole. Non sono previste piogge e non risultano allerte meteo attive sul territorio. Le temperature si porteranno su valori miti per il periodo: minima di 3°C nelle prime ore del mattino e massima fino a 14°C nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà a 2181 metri, confermando condizioni più temperate anche in quota.

Mattino: cielo sereno e aria frizzante

La giornata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi su Borgosesia e comuni limitrofi. Le prime ore saranno caratterizzate da un clima fresco, con temperature intorno ai 3°C, ma l’assenza di nuvolosità favorirà un rapido aumento termico già nel corso della mattinata. I venti deboli da Sud garantiranno condizioni stabili e asciutte, senza raffiche significative. Ottima la visibilità su tutta la valle, con aria limpida e tersa.

Pomeriggio: massime fino a 14°C e atmosfera quasi primaverile

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, con cielo pienamente sereno e clima decisamente gradevole per il mese di febbraio. La temperatura massima di 14°C rappresenta un valore superiore alla media stagionale, soprattutto nelle ore centrali. I venti si manterranno deboli dai quadranti meridionali, contribuendo a una percezione di stabilità e comfort. Lo zero termico oltre i 2100 metri segnala una fase mite anche sui rilievi circostanti.

Sera: stabilità e calo termico graduale

In serata il tempo resterà stabile, con cielo sereno e aria più fresca dopo il tramonto. Le temperature tenderanno a scendere progressivamente, ma senza fenomeni di rilievo o criticità.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 22 febbraio: ancora tempo soleggiato e stabile, con clima mite nelle ore centrali;

ancora tempo soleggiato e stabile, con clima mite nelle ore centrali; Lunedì 23 febbraio: prosegue la fase di cieli sereni e assenza di precipitazioni, con temperature in linea con il weekend;

prosegue la fase di cieli sereni e assenza di precipitazioni, con temperature in linea con il weekend; Martedì 24 febbraio: condizioni simili, con sole prevalente e solo lievi velature di passaggio.

