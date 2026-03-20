BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di sabato 21 marzo segnerà un lento cambio di scenario meteorologico dopo la stabilità dei giorni precedenti. Le condizioni iniziali saranno ancora discrete, ma nel corso delle ore si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, preludio a un peggioramento serale. Il quadro resterà comunque senza criticità, con assenza di allerte meteo e fenomeni di debole intensità.

Mattino: cieli poco nuvolosi e clima fresco

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con spazi soleggiati alternati a velature. Il contesto risulterà ancora gradevole e stabile, ideale per le attività all’aperto. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 5°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordovest manterranno l’aria asciutta e limpida, favorendo una buona visibilità su tutta la Valsesia.

Pomeriggio: variabilità e aumento delle nubi

Nel corso del pomeriggio il tempo si manterrà variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti via via più consistenti. Le temperature raggiungeranno una massima di 13°C, confermando un contesto termico ancora in linea con la stagione. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud-Sudest, segnale dell’arrivo di correnti più umide che favoriranno l’evoluzione del tempo verso condizioni più instabili.

Sera: nuvolosità compatta e deboli piogge

Il cambiamento più evidente è atteso in serata, quando il cielo diventerà nuvoloso o molto nuvoloso. In questo contesto saranno possibili deboli piogge, con accumuli contenuti intorno a 1 mm. Si tratterà di fenomeni sporadici e di debole intensità, ma sufficienti a segnare la fine della fase stabile portata dall’alta pressione. Lo zero termico, previsto attorno ai 1601 metri, conferma un lieve calo della massa d’aria. La giornata di sabato sarà caratterizzata da un graduale cedimento dell’alta pressione, soprattutto nelle ore serali. Questo favorirà l’ingresso di correnti umide responsabili dell’aumento delle nubi e delle deboli precipitazioni. Sulle aree alpine e pedemontane, come il territorio di Borgosesia, il peggioramento si manifesterà soprattutto tra tardo pomeriggio e sera, mentre durante il giorno resisteranno ancora ampie schiarite.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 22 marzo: giornata più instabile, con piogge diffuse, seppur generalmente deboli;

giornata più instabile, con piogge diffuse, seppur generalmente deboli; Lunedì 23 marzo: rapido miglioramento con ritorno del sole e condizioni più stabili;

rapido miglioramento con ritorno del sole e condizioni più stabili; Martedì 24 marzo: tempo ancora soleggiato e asciutto, con clima gradevole e primaverile.

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