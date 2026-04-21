La giornata di mercoledì 22 aprile a Borgosesia sarà caratterizzata da condizioni instabili soprattutto nelle prime ore, con piogge diffuse tra notte e mattino. Secondo i dati disponibili , si prevedono precipitazioni fino a 2.4 mm durante la notte e 1.2 mm al mattino, accompagnate da temperature fresche intorno ai 10-11°C.

Il cielo si presenterà coperto e grigio, con un’umidità elevata (oltre l’80%), rendendo l’aria particolarmente umida e percepita più fredda rispetto ai valori reali.

Temperature e vento: clima fresco e ventilazione debole

Le temperature oscilleranno tra una minima di circa 10°C e una massima di 16°C nel pomeriggio, quando è atteso un miglioramento. I venti saranno deboli e variabili, inizialmente da nord-ovest (NNO) per poi ruotare a sud nel corso della giornata, con intensità contenuta tra i 6 e gli 8 km/h .

Lo zero termico in calo fino a circa 1700 metri al mattino indica un contesto atmosferico ancora influenzato da aria più fresca.

Miglioramento nel pomeriggio: spazio a schiarite

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con cessazione delle precipitazioni e comparsa di schiarite. Le temperature saliranno fino a 16°C, mentre l’umidità calerà sensibilmente intorno al 47%, rendendo il clima più gradevole.

La sera sarà parzialmente nuvolosa ma stabile, con valori attorno ai 13°C, ideali per attività all’aperto senza rischio pioggia.

Tendenza meteo: sole in arrivo nei giorni successivi

Per quanto riguarda la tendenza, già da giovedì 23 aprile è atteso un deciso miglioramento con tempo stabile e soleggiato e temperature in aumento fino a 21°C .

Nei giorni successivi il quadro sarà ancora più favorevole:

Venerdì 24 aprile : clima soleggiato e mite , con massime fino a 23°C

: clima , con massime fino a Sabato 25 aprile: tempo stabile e temperature primaverili, ancora intorno ai 23°C

Una fase più stabile e tipicamente primaverile accompagnerà dunque il territorio dopo l’instabilità di metà settimana.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook