La giornata di mercoledì 22 aprile a Borgosesia sarà caratterizzata da condizioni instabili soprattutto nelle prime ore, con piogge diffuse tra notte e mattino. Secondo i dati disponibili , si prevedono precipitazioni fino a 2.4 mm durante la notte e 1.2 mm al mattino, accompagnate da temperature fresche intorno ai 10-11°C.
Il cielo si presenterà coperto e grigio, con un’umidità elevata (oltre l’80%), rendendo l’aria particolarmente umida e percepita più fredda rispetto ai valori reali.
Temperature e vento: clima fresco e ventilazione debole
Le temperature oscilleranno tra una minima di circa 10°C e una massima di 16°C nel pomeriggio, quando è atteso un miglioramento. I venti saranno deboli e variabili, inizialmente da nord-ovest (NNO) per poi ruotare a sud nel corso della giornata, con intensità contenuta tra i 6 e gli 8 km/h .
Lo zero termico in calo fino a circa 1700 metri al mattino indica un contesto atmosferico ancora influenzato da aria più fresca.
Miglioramento nel pomeriggio: spazio a schiarite
Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con cessazione delle precipitazioni e comparsa di schiarite. Le temperature saliranno fino a 16°C, mentre l’umidità calerà sensibilmente intorno al 47%, rendendo il clima più gradevole.
La sera sarà parzialmente nuvolosa ma stabile, con valori attorno ai 13°C, ideali per attività all’aperto senza rischio pioggia.
Tendenza meteo: sole in arrivo nei giorni successivi
Per quanto riguarda la tendenza, già da giovedì 23 aprile è atteso un deciso miglioramento con tempo stabile e soleggiato e temperature in aumento fino a 21°C .
Nei giorni successivi il quadro sarà ancora più favorevole:
- Venerdì 24 aprile: clima soleggiato e mite, con massime fino a 23°C
- Sabato 25 aprile: tempo stabile e temperature primaverili, ancora intorno ai 23°C
Una fase più stabile e tipicamente primaverile accompagnerà dunque il territorio dopo l’instabilità di metà settimana.
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