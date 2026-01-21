BORGOSESIA – La giornata di giovedì 22 gennaio sarà caratterizzata a Borgosesia dalla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato, che garantirà condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate. Il contesto resterà tuttavia tipicamente invernale, con temperature contenute, aria fredda nelle ore mattutine e un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della seconda parte della giornata.

Mattino: cieli poco nuvolosi e aria fredda

Le prime ore della giornata si apriranno con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite, soprattutto nelle zone di fondovalle. Le temperature minime si attesteranno intorno a 0°C, favorendo un clima freddo ma senza particolari criticità. I venti saranno deboli dai quadranti Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e una buona qualità della visibilità. In questa fase non sono previste precipitazioni né fenomeni di rilievo.

Pomeriggio: tempo stabile con nubi in graduale aumento

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà asciutto e stabile, ma si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, in particolare tra le aree pedemontane e collinari. Si tratterà di nubi medio-alte, stratificate, che non daranno luogo a precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 6°C, mentre lo zero termico si attesterà attorno ai 1024 metri, valore in linea con una massa d’aria fredda ma stabile. I venti resteranno deboli, ruotando gradualmente dai quadranti settentrionali a quelli meridionali.

Sera: addensamenti più compatti ma senza piogge

In serata la copertura nuvolosa tenderà a farsi più compatta, pur in assenza di fenomeni. Le temperature inizieranno nuovamente a calare dopo il tramonto, riportando condizioni pienamente invernali ma senza allerta meteo attive sul territorio comunale.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 23 gennaio: peggioramento con nevicate, possibili fino a quote basse;

peggioramento con nevicate, possibili fino a quote basse; Sabato 24 gennaio: pioggia mista a neve, specie nelle ore più fredde;

pioggia mista a neve, specie nelle ore più fredde; Domenica 25 gennaio: piogge deboli, con clima più umido e temperature in lieve rialzo.

