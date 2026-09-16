BORGOSESIA – Meteo Borgosesia, giovedì 17 settembre, all’insegna della variabilità, con una giornata caratterizzata dall’alternanza tra nuvole e schiarite e una maggiore presenza di spazi soleggiati nelle ore pomeridiane. Il quadro meteorologico resterà però condizionato da infiltrazioni umide che raggiungeranno il territorio piemontese, favorendo un nuovo aumento della nuvolosità verso sera. A Borgosesia non sono previste precipitazioni significative durante le ore diurne, mentre nella notte potranno verificarsi deboli fenomeni, per un quantitativo complessivo stimato intorno a 0,3 millimetri di pioggia. Le temperature resteranno relativamente miti per il periodo, con una massima di 24°C e una minima di 16°C.

Mattino: nubi e schiarite, clima mite

La giornata inizierà con una situazione variabile, caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi e temporanee aperture. Le nubi saranno presenti soprattutto nelle prime ore, senza tuttavia determinare fenomeni di rilievo sulla città e sulla Valsesia. Nel corso della mattinata il quadro resterà dinamico, con il passaggio di banchi nuvolosi alternati a momenti più luminosi. Le temperature partiranno dai 16°C della notte e delle prime ore del mattino, per poi aumentare gradualmente. I venti saranno deboli da Sudest, senza particolari effetti sulla percezione termica o sulle condizioni meteorologiche locali.

Pomeriggio: maggiori schiarite e temperature fino a 24°C

La fase più favorevole della giornata è attesa nel pomeriggio. A Borgosesia sono previste maggiori schiarite, con la nuvolosità che potrà temporaneamente attenuarsi lasciando spazio a condizioni più luminose. Le temperature saliranno fino a raggiungere una massima di 24°C, mantenendo quindi un clima ancora mite. Il miglioramento sarà tuttavia solo temporaneo: l’evoluzione della giornata lascia infatti spazio a un nuovo aumento delle nubi verso la sera. Nel pomeriggio i venti tenderanno a rinforzare leggermente, risultando moderati da Sud-Sudest.

Sera: nuvolosità in aumento e deboli piogge nella notte

Il tempo tornerà progressivamente a peggiorare nelle ore serali. La nuvolosità aumenterà fino a rendere il cielo molto nuvoloso o coperto, in linea con il quadro previsto sulle aree pedemontane e sulle Alpi meridionali. A Borgosesia le precipitazioni più significative non sono attese durante la giornata, ma deboli piogge potranno interessare la zona tra la serata e la notte, con accumuli complessivi contenuti, nell’ordine di 0,3 millimetri.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 18 settembre: tempo ancora variabile, con nuvolosità alternata a schiarite e possibilità di qualche fenomeno;

tempo ancora variabile, con nuvolosità alternata a schiarite e possibilità di qualche fenomeno; Sabato 19 settembre: previsione orientata verso nubi sparse e condizioni più variabili, con possibili momenti di maggiore apertura;

previsione orientata verso nubi sparse e condizioni più variabili, con possibili momenti di maggiore apertura; Domenica 20 settembre: ancora nubi sparse, in un contesto generalmente variabile.

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