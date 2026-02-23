BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di martedì 24 febbraio 2026 confermano una fase di stabilità atmosferica pienamente consolidata sul Nord Ovest. Un campo di alte pressioni abbraccia il Piemonte garantendo tempo stabile e assolato per l’intera giornata, senza precipitazioni e con temperature ben oltre le medie stagionali. La città e tutta la Valsesia potranno beneficiare di un contesto meteorologico ideale: cielo sereno, aria limpida e clima mite, con zero termico su valori tipicamente primaverili.

Mattino: avvio sereno e aria frizzante

La giornata si aprirà con cielo completamente sereno e ottima visibilità. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 6°C, con un clima fresco nelle prime ore ma destinato a scaldarsi rapidamente grazie all’irraggiamento solare. I venti soffieranno moderati da Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e tersa. Non sono previste criticità né allerte meteo.

Pomeriggio: sole pieno e massime fino a 19°C

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a splendere indisturbato su Borgosesia. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, un valore decisamente elevato per la fine di febbraio. Lo zero termico salirà fino a 2988 metri, segnale evidente della presenza anticiclonica e di una massa d’aria più mite in quota. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud, ma senza influire negativamente sulla stabilità. Il contesto sarà favorevole alle attività all’aperto, con condizioni ideali anche nelle aree pedemontane e lungo il corso del Sesia.

Sera: stabilità e temperature gradevoli

La serata trascorrerà sotto cieli sereni o al più poco nuvolosi, con un graduale calo termico ma in un contesto ancora relativamente mite per il periodo. L’assenza di nuvolosità significativa e di precipitazioni conferma una giornata pienamente stabile e asciutta su Borgosesia e dintorni.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 25 febbraio: aumento della nuvolosità con cielo più coperto, ma senza precipitazioni rilevanti;

aumento della nuvolosità con cielo più coperto, ma senza precipitazioni rilevanti; Giovedì 26 febbraio: fase variabile con alternanza tra nubi sparse e qualche schiarita;

fase variabile con alternanza tra nubi sparse e qualche schiarita; Venerdì 27 febbraio: cielo nuvoloso, con possibile copertura più compatta ma ancora tempo in prevalenza asciutto.

