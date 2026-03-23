BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di martedì 24 marzo 2026 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che abbraccia l’intero Nord-Ovest. Il quadro meteorologico si presenterà asciutto e tranquillo per tutta la giornata, senza precipitazioni e con assenza di allerte meteo. Una situazione ideale per chi desidera trascorrere tempo all’aperto in un contesto tipicamente primaverile. Le temperature saranno gradevoli, con una massima di 16°C e una minima di 5°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1849 metri, segno di aria mite anche in quota.

Mattino: cieli poco nuvolosi e aria fresca

Le prime ore del giorno vedranno cieli sereni o poco nuvolosi, con una buona presenza di sole e condizioni di ottima visibilità su tutta la Valsesia. Il risveglio sarà fresco ma piacevole, con temperature intorno ai 5°C. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e limpida, favorendo una sensazione di stabilità diffusa.

Pomeriggio: sole prevalente e clima mite

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare, accompagnato da temperature che raggiungeranno i 16°C, regalando un clima mite e primaverile. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud, segnale della normale evoluzione della circolazione atmosferica, ma senza alcun impatto sulla stabilità. Il contesto resterà quindi ideale per attività all’aperto, con una sensazione climatica molto gradevole.

Sera: stabilità e cieli sereni

La serata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature in graduale diminuzione ma senza bruschi cali. L’assenza di nuvolosità significativa favorirà la dispersione del calore, mantenendo un clima fresco ma equilibrato. Le condizioni resteranno asciutte e stabili, senza variazioni degne di nota.Il contesto meteorologico sull’intero Piemonte sarà dominato da un robusto campo anticiclonico, che garantirà tempo stabile e soleggiato su tutte le aree, dalle pianure alle zone alpine. Su Borgosesia questo si tradurrà in una giornata senza disturbi atmosferici, con condizioni ideali e tipicamente primaverili.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 25 marzo: giornata più variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti ma senza fenomeni significativi;

giornata più variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti ma senza fenomeni significativi; Giovedì 26 marzo: ritorno a condizioni soleggiate e stabili, con clima mite;

ritorno a condizioni soleggiate e stabili, con clima mite; Venerdì 27 marzo: tempo sereno o poco nuvoloso, senza variazioni rilevanti.

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