BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di mercoledì 25 marzo 2026 sarà caratterizzata da una evoluzione meteorologica variabile, con un inizio stabile seguito da un temporaneo aumento dell’instabilità nel corso del pomeriggio. Il contesto sarà influenzato da un campo di alta pressione ancora presente, ma in graduale indebolimento nelle ore centrali della giornata, favorendo l’ingresso di nubi più compatte e locali precipitazioni deboli. Le temperature si manterranno su valori primaverili: massima di 15°C e minima di 6°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1900 metri. Da segnalare inoltre una allerta meteo per vento, con ventilazione moderata durante tutta la giornata.

Mattino: cieli sereni o poco nuvolosi e aria fresca

Le prime ore del giorno vedranno cieli sereni o poco nuvolosi, con una buona presenza di sole e condizioni complessivamente stabili. Le temperature minime, intorno ai 6°C, garantiranno un risveglio fresco ma piacevole. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e limpida, con ottima visibilità su tutta la Valsesia. Si tratterà quindi di una fase iniziale tranquilla e tipicamente primaverile.

Pomeriggio: aumento delle nubi e possibili piogge deboli

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, con cieli che diventeranno molto nuvolosi o coperti. In questo contesto non si escludono deboli piogge, per un accumulo complessivo intorno a 1 mm, segnale di un passaggio perturbato rapido e poco intenso. Le temperature raggiungeranno i 15°C, mentre i venti ruoteranno dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud-Sudest, contribuendo a rendere l’atmosfera più umida.

Sera: ritorno del sereno e condizioni in miglioramento

Dalla serata è atteso un progressivo miglioramento, con il ritorno a cieli poco nuvolosi o sereni. Le precipitazioni tenderanno a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio a condizioni più stabili. Le temperature scenderanno gradualmente, mantenendo comunque un clima fresco ma non freddo. Il quadro meteorologico sul Piemonte sarà ancora influenzato da un campo anticiclonico, ma con segnali di temporaneo cedimento, soprattutto sui settori alpini e pedemontani. Su Borgosesia questo si tradurrà in una giornata dinamica ma senza fenomeni intensi, con una breve fase instabile seguita da un rapido miglioramento.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 26 marzo: condizioni stabili e soleggiate, con cieli sereni o poco nuvolosi;

condizioni stabili e soleggiate, con cieli sereni o poco nuvolosi; Venerdì 27 marzo: prosegue il bel tempo, con clima mite e assenza di precipitazioni;

prosegue il bel tempo, con clima mite e assenza di precipitazioni; Sabato 28 marzo: ancora sole prevalente, in un contesto pienamente primaverile.

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