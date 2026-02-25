BORGOSESIA – Le previsioni meteo a Borgosesia per giovedì 26 febbraio 2026 confermano una giornata stabile e nel complesso luminosa, grazie alla presenza di un campo di alte pressioni che abbraccia il Nord Ovest. Il quadro meteorologico sarà caratterizzato da cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata e dall’assenza totale di precipitazioni. Non sono previste piogge né criticità: nessuna allerta meteo è attiva sul territorio della Valsesia. Le temperature si manterranno su valori gradevoli per il periodo, con massima di 15°C e minima di 4°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3055 metri, confermando una fase mite anche in quota.

Mattino: atmosfera stabile e venti deboli

La giornata si aprirà con cielo poco nuvoloso o velato, in un contesto asciutto e stabile. Le temperature minime si porteranno attorno ai 4°C, con un clima fresco ma non rigido nelle prime ore. I venti soffieranno deboli da Sud-Sudest, contribuendo a mantenere condizioni serene e buona visibilità lungo tutta l’area cittadina e nei comuni limitrofi della Valsesia.

Pomeriggio: clima gradevole e ventilazione moderata

Nel corso del pomeriggio il cielo resterà in prevalenza poco nuvoloso, con ampie schiarite e assenza di fenomeni. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, valore superiore alla media stagionale e indice di un’anticipazione primaverile. I venti tenderanno a rinforzare leggermente, risultando moderati da Sud-Sudest, senza tuttavia generare disagi. La stabilità atmosferica garantirà condizioni favorevoli per attività all’aperto, passeggiate e spostamenti.

Sera: tempo asciutto e progressivo calo termico

In serata si confermerà un quadro di tempo stabile e asciutto, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente dopo il tramonto, riportandosi su valori più freschi ma in linea con la stagione. L’assenza di nuvolosità compatta e precipitazioni manterrà condizioni meteo tranquille anche nelle ore notturne.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 27 febbraio: giornata variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti ma senza precipitazioni significative;

giornata variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti ma senza precipitazioni significative; Sabato 28 febbraio: ancora tempo variabile, con maggiore presenza di nubi nelle ore centrali;

ancora tempo variabile, con maggiore presenza di nubi nelle ore centrali; Domenica 1 marzo: tendenza a cielo più nuvoloso, in un contesto meno stabile rispetto a giovedì.

