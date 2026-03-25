BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di giovedì 26 marzo 2025 sarà caratterizzata da condizioni meteo pienamente stabili e soleggiate, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a dominare su tutto il Nord-Ovest. Il quadro atmosferico sarà quindi favorevole, con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata e assenza totale di precipitazioni. Tuttavia, l’elemento più significativo sarà rappresentato dalla ventilazione sostenuta, con una allerta meteo per vento attiva sul territorio. Le temperature si manterranno su valori freschi ma tipici del periodo: massima di 12°C e minima di 5°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1367 metri, confermando la presenza di aria più fredda in quota.

Mattino: sole pieno ma con vento forte da Nord-Ovest

Le prime ore della giornata vedranno cieli completamente sereni, con condizioni di ottima visibilità su tutta la Valsesia. Il risveglio sarà fresco, con temperature intorno ai 5°C, ma soprattutto sarà accompagnato da venti forti da Ovest-Nordovest, che rappresenteranno il tratto distintivo della giornata. L’aria sarà particolarmente limpida e asciutta, ma la percezione del freddo potrà risultare più marcata proprio a causa delle raffiche.

Pomeriggio: clima soleggiato ma ancora ventilato

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, senza variazioni significative nel quadro meteorologico. Le temperature raggiungeranno i 12°C, mantenendo un clima complessivamente gradevole, ma i venti resteranno forti, provenienti da Nord-Nordovest. Questa ventilazione sostenuta potrà incidere sul comfort, soprattutto nelle aree più esposte, rendendo la giornata dinamica nonostante la stabilità atmosferica.

Sera: condizioni stabili e graduale attenuazione del vento

In serata il cielo si manterrà sereno, con un contesto ancora stabile e asciutto. Le temperature tenderanno a diminuire progressivamente, mentre la ventilazione potrà attenuarsi leggermente, pur restando presente. Il clima sarà fresco ma complessivamente tranquillo. Il Piemonte sarà interessato da una fase anticiclonica ben strutturata, che garantirà tempo stabile su pianure e pedemontane. Tuttavia, la presenza di correnti settentrionali continuerà a favorire condizioni ventilate, soprattutto sulle aree più esposte come la Valsesia. Solo i settori alpini potranno vedere maggiore nuvolosità e deboli nevicate, senza effetti diretti su Borgosesia.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 27 marzo: ancora tempo stabile e soleggiato, con venti in attenuazione e clima più mite;

ancora tempo stabile e soleggiato, con venti in attenuazione e clima più mite; Sabato 28 marzo: giornata pienamente primaverile, con cieli sereni e temperature gradevoli;

giornata pienamente primaverile, con cieli sereni e temperature gradevoli; Domenica 29 marzo: condizioni stabili e luminose, ideali per attività all’aperto.

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