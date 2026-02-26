BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di venerdì 27 febbraio confermano una giornata nel complesso stabile e gradevole, grazie alla presenza di un campo di alte pressioni sul Nord Ovest che continua a proteggere il territorio valsesiano. Il quadro sarà caratterizzato da cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, con qualche velatura di passaggio ma assenza totale di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo: massima di 15°C e minima di 5°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2887 metri, indicatore di un contesto atmosferico piuttosto temperato anche in quota. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: aria fresca e ventilazione da Nordovest

La giornata inizierà con condizioni stabili e buona visibilità su tutta la Valsesia. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature attorno ai 5°C nelle prime ore. I venti saranno moderati da Nordovest, elemento che potrà rendere l’aria leggermente più frizzante al primo mattino, soprattutto nelle aree più esposte. Non sono previsti fenomeni di nebbia persistente.

Pomeriggio: sole diffuso e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà asciutto e stabile. La ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, risultando moderata da Sud, ma senza particolari criticità. La temperatura massima di 15°C regalerà un’atmosfera quasi primaverile nelle ore centrali della giornata, con condizioni favorevoli per attività all’aperto e spostamenti lungo il fondovalle. Le nubi resteranno sporadiche e poco compatte.

Sera: lievi annuvolamenti ma tempo asciutto

In serata potranno comparire annuvolamenti innocui, in linea con quanto previsto dal quadro regionale, ma senza fenomeni associati. La stabilità continuerà a prevalere anche nelle ore notturne. Lo zero termico vicino ai 2900 metri indica temperature sopra la media stagionale anche sui rilievi alpini della Valsesia. Sulle Alpi settentrionali, occidentali e meridionali il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con ventilazione debole in rotazione dai quadranti nord-orientali a quelli meridionali nel corso della giornata.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 28 febbraio: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite; Domenica 1 marzo: cielo nuvoloso, con copertura più compatta e clima più grigio;

cielo nuvoloso, con copertura più compatta e clima più grigio; Lunedì 2 marzo: possibile arrivo di piogge leggere, primo segnale di un peggioramento più organizzato.

