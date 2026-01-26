BORGOSESIA – La giornata di martedì 27 gennaio 2026 a Borgosesia sarà caratterizzata da un progressivo cambiamento delle condizioni meteorologiche, legato al calo della pressione atmosferica e all’arrivo di correnti più umide di origine atlantica sul Nord-Ovest. Dopo un avvio ancora relativamente stabile, il tempo andrà incontro a un peggioramento nel corso delle ore, con nubi in aumento dal pomeriggio e l’arrivo delle prime deboli piogge in serata. Si tratterà di una giornata di transizione invernale, senza fenomeni intensi ma con un’atmosfera via via più grigia e umida, tipica di queste fasi di passaggio.

Mattino: parziali schiarite e clima freddo

Il mattino si aprirà con cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, alternati a brevi schiarite, soprattutto nelle prime ore. Il contesto sarà quello di un inverno pieno, con temperature minime intorno a 1°C e un’aria piuttosto fredda, accentuata dai venti moderati da Nord-Nordovest. Le condizioni resteranno asciutte, con una buona visibilità e senza fenomeni significativi, rendendo questa la fase più stabile della giornata.

Pomeriggio: nubi in progressivo aumento

Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica tenderà a cambiare gradualmente, con un progressivo aumento della nuvolosità. Il cielo apparirà sempre più coperto e l’umidità in crescita renderà l’atmosfera più pesante, soprattutto nelle aree pedemontane. La temperatura massima raggiungerà i 7°C, valori pienamente in linea con le medie stagionali. I venti, ancora moderati, si manterranno dai quadranti nord-occidentali, favorendo l’ingresso di aria più umida sulla Valsesia.

Sera: deboli piogge e cieli coperti

Il peggioramento si concretizzerà nelle ore serali, quando i cieli diventeranno nuvolosi o molto nuvolosi e faranno la loro comparsa deboli piogge, con accumuli complessivi stimati intorno ai 5 millimetri. Lo zero termico, posizionato a circa 1190 metri, manterrà eventuali fenomeni nevosi confinati alle quote alpine più elevate, senza coinvolgere il fondovalle. Nessuna allerta meteo è attualmente prevista per Borgosesia e il territorio circostante.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 28 gennaio: giornata instabile, con piogge diffuse soprattutto nelle prime ore;

giornata instabile, con piogge diffuse soprattutto nelle prime ore; Giovedì 29 gennaio: netto miglioramento, con tempo soleggiato e aria più secca;

netto miglioramento, con tempo soleggiato e aria più secca; Venerdì 30 gennaio: condizioni stabili e soleggiate, con clima più asciutto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook