BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di venerdì 27 marzo 2026 sarà dominata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato su tutto il Nord-Ovest. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, con assenza totale di precipitazioni. Tuttavia, l’elemento più rilevante sarà rappresentato dalla ventilazione sostenuta, con allerta meteo per vento attiva. Le temperature saranno in linea con il periodo: minima di 2°C nelle prime ore del mattino e massima di 13°C nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1409 metri, indicando aria fresca in quota ma stabile.

Mattino: cieli limpidi ma vento forte da nord

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli completamente sereni e da un’atmosfera tersa e asciutta. Il risveglio sarà piuttosto freddo, con temperature intorno ai 2°C, accompagnate da venti forti provenienti da Nord-Nordovest. Questo contribuirà ad accentuare la sensazione di freddo, soprattutto nelle zone più esposte. Nonostante il vento, la qualità dell’aria sarà ottima e la visibilità particolarmente elevata, rendendo il contesto ideale per attività all’aperto, purché ben coperti.

Pomeriggio: sole protagonista e clima più mite

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, senza alcun disturbo nuvoloso. Le temperature raggiungeranno valori massimi intorno ai 13°C, offrendo una sensazione climatica gradevole ma ancora ventilata. I venti, seppur in attenuazione, resteranno tesi da Nord-Nordest, mantenendo un contesto dinamico. Il quadro meteorologico resterà comunque stabile, con condizioni ideali per chi desidera approfittare del bel tempo.

Sera: stabilità diffusa e attenuazione dei venti

In serata il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, senza variazioni significative. Le temperature tenderanno a diminuire rapidamente, riportando un clima fresco. I venti saranno in graduale attenuazione, favorendo un contesto più tranquillo rispetto alle ore centrali della giornata. L’intero Piemonte sarà interessato da una struttura anticiclonica stabile, che garantirà tempo soleggiato su pianure e aree pedemontane. Anche su Borgosesia il contesto resterà pienamente stabile, con l’unica variabile rappresentata dalla ventilazione sostenuta, tipica di queste configurazioni atmosferiche.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 28 marzo: ancora sole diffuso e condizioni stabili, con clima gradevole;

ancora sole diffuso e condizioni stabili, con clima gradevole; Domenica 29 marzo: prosegue il bel tempo, ideale per attività all’aperto;

prosegue il bel tempo, ideale per attività all’aperto; Lunedì 30 marzo: possibile aumento della nuvolosità, con cieli a tratti più variabili ma senza fenomeni significativi.

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