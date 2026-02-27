BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di sabato 28 febbraio 2026 indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto stabile ma meno luminoso rispetto ai giorni scorsi. Le infiltrazioni umide in arrivo sul Nord Ovest porteranno cieli spesso nuvolosi, senza però dar luogo a precipitazioni. Nel dettaglio, non sono previste piogge sul territorio valsesiano. Le temperature si manterranno su valori tipici di fine inverno, con massima di 13°C e minima di 7°C. Lo zero termico si attesterà a 2290 metri, in deciso calo rispetto alle giornate precedenti. Nessuna allerta meteo è stata diramata per la zona.

Mattino: nuvolosità diffusa e clima fresco

La giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti, specie tra la Valsesia e le aree pedemontane. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere un’atmosfera stabile ma piuttosto umida. La temperatura minima si attesterà attorno ai 7°C, con sensazione fresca nelle prime ore del giorno. L’assenza di precipitazioni renderà comunque agevoli gli spostamenti mattutini.

Pomeriggio: schiarite irregolari e venti in rotazione

Nel corso del pomeriggio si assisterà a parziali aperture, alternate a nuovi addensamenti nuvolosi. I venti tenderanno a rinforzare leggermente, disponendosi moderati da Sud-Sudest. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, con clima complessivamente mite ma accompagnato da una copertura nuvolosa variabile. Il calo dello zero termico sotto i 2300 metri segnala l’ingresso di aria più fresca in quota.

Sera: ancora nubi ma tempo asciutto

In serata il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso, ma senza fenomeni significativi. L’atmosfera rimarrà stabile fino alla notte, in attesa di un graduale peggioramento previsto tra domenica e lunedì.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 1 marzo: attese piogge deboli e intermittenti, soprattutto nella seconda parte della giornata;

attese piogge deboli e intermittenti, soprattutto nella seconda parte della giornata; Lunedì 2 marzo: fase più instabile con precipitazioni diffuse, localmente più continue tra mattino e pomeriggio;

fase più instabile con precipitazioni diffuse, localmente più continue tra mattino e pomeriggio; Martedì 3 marzo: miglioramento deciso con ritorno a condizioni soleggiate e più asciutte.

