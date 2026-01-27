BORGOSESIA – La giornata di mercoledì 28 gennaio a Borgosesia sarà influenzata dagli ultimi strascichi di una circolazione depressionaria fredda, che manterrà il tempo instabile soprattutto nelle prime due fasi della giornata. Il quadro meteorologico sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge, con fenomeni più presenti al mattino e nel primo pomeriggio, seguiti da un graduale miglioramento in serata. Attiva un’allerta meteo per pioggia, da monitorare soprattutto nelle ore iniziali.

Mattino: piogge persistenti e clima umido

Le prime ore del giorno si presenteranno con cieli chiusi e precipitazioni deboli ma diffuse, localmente continue. Sono attesi accumuli complessivi fino a 19 mm, quantitativi significativi che potranno rendere il fondo stradale scivoloso e aumentare l’umidità ambientale. La temperatura minima sarà di circa 2°C, con uno zero termico attorno ai 1032 metri, valore che testimonia la persistenza di aria fredda in quota. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere un clima rigido e poco gradevole, accentuando la sensazione di freddo nelle ore mattutine.

Pomeriggio: fenomeni in attenuazione ma cielo ancora coperto

Nel corso del pomeriggio la struttura perturbata inizierà lentamente a perdere intensità. Le piogge tenderanno a diventare più intermittenti, pur in un contesto di nuvolosità ancora compatta e cielo prevalentemente coperto. Le temperature massime raggiungeranno valori intorno ai 5°C, senza significative variazioni rispetto al mattino. I venti si indeboliranno, disponendosi dai quadranti Nordovest, favorendo una progressiva stabilizzazione dell’atmosfera, seppur ancora in un contesto grigio e invernale.

Sera: miglioramento graduale e prime schiarite

In serata è atteso il definitivo assorbimento dei fenomeni. Le precipitazioni lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie, con un miglioramento sensibile delle condizioni meteorologiche. Il ritorno del tempo asciutto segnerà la conclusione della fase più instabile, preparando il territorio a giornate successive più stabili. Le temperature resteranno basse, ma con un clima decisamente più tranquillo rispetto alla prima parte della giornata.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 29 gennaio: tempo stabile e soleggiato, con cieli in prevalenza sereni e aria più secca. Freddo al mattino, ma condizioni ideali nelle ore centrali;

tempo stabile e soleggiato, con cieli in prevalenza sereni e aria più secca. Freddo al mattino, ma condizioni ideali nelle ore centrali; Venerdì 30 gennaio: sole diffuso e contesto pienamente invernale, senza precipitazioni e con temperature in lieve ripresa di giorno;

sole diffuso e contesto pienamente invernale, senza precipitazioni e con temperature in lieve ripresa di giorno; Sabato 31 gennaio: aumento della nuvolosità, con cieli nuvolosi ma assenza di fenomeni rilevanti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook